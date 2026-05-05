Fatma Soydaş’ın geliri dudak uçuklattı! Ünlü fenomen 3 günde milyonlar kazandı

Fatma Soydaş, son zamanların en çok konuşulan fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü fenomen özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyadan ve magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Soydaş, şimdilerde geliriyle dudak uçuklatıyor. İçerik üreticisi olarak tanınan ünlü fenomenin 3 günde kazandığı ücret herkesi şaşkına çeviriyor.
TikTok ve Instagram’da çektiği videolarla dikkatleri üzerine toplayan Fatma Soydaş, içerik üreticisi olarak adını duyurdu. Ünlü fenomen Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu’nun programına katılarak popülerliğini artırdı. Soydaş, özellikle Nihat Hatipoğlu’nun programında Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosuyla tanınmıştı. Şimdilerde bir an olsun gündemden düşmeyen fenomen geliriyle adeta dudak uçuklattı.
Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu’yla çektiği videoyla fenomen haline gelen Fatma Soydaş, sosyal medyadan kazandığı ücretlerle magazin gündemine bomba gibi düştü. Çektiği akım videosunun ardından takipçi sayısını katlayan Soydaş, popülerliğini de artırmıştı. Son zamanlarda birçok farklı konuyla sosyal medyada ve gündemde yerini alan ünlü fenomenin kazancı oraya çıktı.
Fatma Soydaş, geçtiğimiz günlerde Instagram abonelik sistemini aktif hale getirmişti. Daha çok Instagram ve TikTok gibi platformlarda aktif olarak boy gösteren ünlü fenomen, kazancıyla herkesi şaşkına çevirdi. İçerik üreticisi kişiliğiyle sosyal medyadan büyük bir gelir elde eden Soydaş, iki günde 560 bin TL kazanarak rekor kırmıştı. Soydaş, daha sonra ise TikTok hesabından açtığı canlı yayından 42 dakikada 323 bin TL kazanarak gündemde yer edinmişti.
TikTok canlı yayınları ve Instagram abonelikleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Soydaş, git gide büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü fenomenin abone sayısı 3 günde 6 bin kişi arttı. Abone sayısında artış yaşayan Soydaş geliriyle dudak uçuklattı. Ünlü fenomenin 3 günde kazandığı gelir herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya içerikleriyle adını bir an olsun gündemden düşürmeyen Fatma Soydaş, kısa sürede takipçi sayısını genişletti. Son olarak ücretli abonelik sayısını katlayan fenomen, 18.1K ücretli aboneye ulaştı. Soydaş, böylece aylık gelirini 1.044.000 TL'ye yükseltti. Üç gün önce ise Soydaş'ın buradan sağladığı aylık gelirin 648.000 TL olduğu öğrenildi.
FATMA SOYDAŞ KİMDİR?
Fatma Soydaş, sosyal medya içerik üreticisidir. Soydaş, son zamanların en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü fenomen, özellikle TikTok ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki genç fenomen, Nihat Hatipoğlu’nun programına çıkarak popülerliğini artırdı.
Mardin’de doğup büyüyen Fatma Soydaş, şimdilerde İstanbul’da hayatını sürdürüyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Soydaş, kazancıyla da adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyada aktif bir kişiliğe sahip olan ünlü fenomen, bu platformlardan büyük bir kazanç elde ediyor.