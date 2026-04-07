Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Said Hatipoğlu ile birlikte video paylaşan Fatma Soydaş’ın geliri dudak uçuklattı! Abonelik sistemiyle zengin oldu

Fatma Soydaş, geçtiğimiz Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte TikTok’ta büyük ses getiren bir akıma imza attı. Şimdi ise Instagram’da abonelik sistemini başlattı. Soydaş’ın bu sistemden elde ettiği gelir şaşkınlığa uğrattı.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 12:32
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 12:32

Geçtiğimiz Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği TikTok akımıyla dikkat çeken Fatma Soydaş, Instagram’da abonelik sistemini kullanıma açtı. 59,99 TL’lik abonelik ücretine kısa sürede büyük ilgi gösterildi. Soydaş’ın kanalına yalnızca iki günde 9.338 kişi abone oldu.

Said Hatipoğlu ile birlikte video paylaşan Fatma Soydaş’ın geliri dudak uçuklattı! Abonelik sistemiyle zengin oldu

Ramazan ayında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği TikTok akımıyla tanınan Fatma Soydaş, Instagram'daki abonelik sisteminden iki günde 560 bin TL'den fazla gelir elde etti.
Fatma Soydaş, Instagram'da 59,99 TL'lik abonelik ücretiyle bir sistem başlattı.
Bu sisteme yalnızca iki günde 9.338 kişi abone oldu.
Soydaş, iki günde 560.186,62 TL gelir elde etti.
Soydaş, sosyal medyada Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla popülerlik kazandı.
Instagram'ın abonelik sistemi, kullanıcılara takipçilerinden aylık ücret alarak özel içerikler sunma imkanı sağlıyor.
FATMA SOYDAŞ’IN GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Said Hatipoğlu ile çektiği video sonrası popülerliği artan Soydaş, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Takipçileriyle Kur’an-ı Kerim okurken duygusal anlarını paylaştığı video da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni abonelik sistemiyle kazancını artıran Fatma Soydaş, iki günde 59,99 TL’lik aboneliklerden tam 560.186,62 TL gelir elde ederek sosyal medyanın gündemine oturdu.

FATMA SOYDAŞ KİMDİR?

Fatma Soydaş, sosyal medya dünyasında özellikle TikTok ve Instagram platformlarıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Geçtiğimiz yıllarda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolarla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Takipçileriyle samimi ve etkileşimli bir ilişki kuran Soydaş, içeriklerinde günlük yaşam, trendler ve eğlenceli akımları bir araya getirerek popülerliğini artırdı. Son dönemde Instagram’da abonelik sistemini başlatarak dijital içerik alanındaki yenilikçi adımlarını sürdürüyor.

INSTAGRAM ABONELİK SİSTEMİ NEDİR?

Instagram’ın abonelik sistemi, kullanıcıların takipçilerinden aylık ücret alarak onlara özel içerikler sunmasını sağlayan bir özelliktir. Bu sistem kapsamında yalnızca abonelere açık Stories, Reels, canlı yayınlar ve özel grup sohbetleri gibi içerikler paylaşılabilir. Aboneler, gönderilerde ve doğrudan mesajlarda özel bir rozetle tanınarak ayrıcalıklı olduklarını gösterirler.

Bu özelliği kullanabilmek için kullanıcıların belirli kriterleri karşılaması gerekir; örneğin, en az 10.000 takipçiye sahip olmak, profesyonel hesap kullanmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili politikaları kabul etmiş olmak gibi şartlar aranır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatma Soydaş, Said Hatipoğlu iddialarına son noktayı koydu! Hatipoğlu'nun programında akım videosu çeken fenomenden açıklama
Fatma Soydaş kimdir, kaç yaşında, evli mi? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said'den dikkat çeken Fatma Soydaş hamlesi!
