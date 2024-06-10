Fazıl Say, Ali Koç'u önce tebrik etti sonra eleştirdi: 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı

10 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:15

Fenerbahçe'de Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak yeniden başkan seçildi. Koç'un rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı. Herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği seçimin ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ali Koç'u önce tebrik etti sonra eleştirdi.

"TÜRKİYE GİBİ YOKSUL BİR ÜLKEDE YÜZ MİLYONLARCA DOLARI FUTBOLA YATIRIYOR"

Fenerbahçeli olduğunu belirten Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" ifadelerini kullandı.

"6 YILDA 1 ŞAMPİYONLUK ALAMADI"

Say açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım.. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu"