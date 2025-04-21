Fenerbahçeli Alişan çileden çıktı! Milyon dolarlık Jose Mourinho için istifa istedi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, dün oynanan karşılaşma sonrası çileden çıktı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu istifaya davet eden Alişan, "benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho" dedi.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3 - 3 berabere kalmasıyla lider Galatasaray ile aralarındaki puan farkı 5'e çıktı. Eşi Buse Varol ve oğluyla karşılaşmayı tribünden izleyen Alişan, skora isyan etti.

ALİŞAN'DAN MOURINHO SİTEMİ

Alişan, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşılaşması sonrası küplere bindi. Alişan, José Mourinho'yu istifaya davet ederek; "5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho" diyerek sosyal medyadan sitem etti.

"BU AKŞAM GİT"

Hemen gitmesi gerektiğini belirten Alişan, "Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git. Trabzon maçından sonra yazmıştım; "Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız" dedim… O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer… Eğer biraz adamsan gidersin.. "Yapamadım, olmadı" der gidersin!!! Benim son 5 yıldır yazdıklarıma bakın bir neler yazmışım... Bu sene tarihin yüksek bütçeli takımı, neredeyse en çok kupa alan adama teslim edildi ama adamın kibrine, bilmişliğine yenildik... Hâlâ da masal anlatıyor. Masal bitti bitti.. Bu akşam seninle vedalaşma zamanı!!!" şeklinde tepkisini dile getirdi.