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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:13

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

Dünyaca ünlü futbolculardan biri olan N’Golo Kante’den alkışlanacak hareketle gündeme geldi. Başarılı futbol kariyeriyle oldukça dikkat çeken isimlerden olan N’Golo Kante, servetini çocuklara harcadığı öğrenildi. Herkesi duygulandıran dev hareket, futbolcuyu kısa süre de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:13

Oynadığı futbolla adını geniş kitlelerce duyuran N’Golo Kante, kariyerinin yanı sıra yapmış olduğu yardımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Saha içinde ne kadar hırsı ve başarısıyla milyonların sevgisini kazanan N’Golo Kante, tüm servetini çocuklara harcadı. Magazin dünyasında oldukça çok konuşulan bu hareket, kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

FENERBAHÇELİ YILDIZ N’GOLO KANTE’DEN ALKIŞLANACAK HAREKET!

Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan N’Golo Kante, sadece saha içindeki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme yer alıyor. Yardımsever bir tavrı olduğu bilinen N’Golo Kante, alkışlanacak bir hareketle gündeme geldi. Çocuklara yönelik destekleri dikkat çekiyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

Kariyeri boyunca kazandığı yüksek gelirle gündemdeki yerini alan N’Golo Kante, son zamanlarda elde ettiği kazancını bağışlamasının ardından dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca elde ettiği yüksek gelirleri özel hayatında gösterişten uzak durmayı beceren ünlü futbolcu sosyal sorumluluk anlayışında önemli bir yer tutuyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

’nin haberine göre, yardım severliği yıllara dayanan N’Golo Kante, farklı dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik desteğiyle günleme geliyor. Sahadaki disiplinli hali sosyal çevresinde de böyle olduğu biliniyorken yıldız futbolcunun yapmış olduğu yardım gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

SERVETİNİ ÇOCUKLARA HARCADI

Hayatında da genellikle sadelikten yana olan N’Golo Kante, giyimi olsun konuşması olsun dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kendisini tanıyanlar çok sevdiklerini ifade ederken yapmış olduğu işle de gündemdeki yerini aldı.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

Servetinin büyük bir bölümünü çocuklara verdi. Kimselere reklam vermeden köklerinin uzandığı ’deki için kendi cebinden 5 milyon dolara tıp merkezi inşa etti. Tüm bunların yanında binlerce de ailenin de masraflarını üstlenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’den alkışlanacak hareket! Servetini çocuklara harcadı

Servetini iyilikle harcayan N’Golo Kante, bir futbolcudan çok insanlara insanlık dersi veriyor. Özellikle de yaptığı yardımlarla uzun bir süre konuşulur gibi duruyor.

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ETİKETLER
#çocuklar
#5 Milyon Dolar
#mali
#N'Golo Kante
#Sabah Gazetesi
#Magazin
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