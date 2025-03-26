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 | Dilek Ulusan

Fenomen Barış Okan Belovacıklı gelen eleştirilere tepki gösterdi: Bu da muhalefet terörü mü?

Sosyal medyada kas gelişimi üzerine içerikler üreten Instagram fenomeni Barış Okan Belovacıklı, sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi. "Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim" diyen Barış Okan Belovacıklı'ya kısa sürede binlerce tepki gösterdi.

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Fenomen Barış Okan Belovacıklı gelen eleştirilere tepki gösterdi: Bu da muhalefet terörü mü?
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 12:52

Sosyal medyada vücut geliştirmeye yönelik videolar paylaşan Barış Okan Belovacıklı, sosyal medyada linçlendiğini belirterek açıklama yaptı. Belovacıklı, "Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım" dedi.

"PAYLAŞIM YAPMAYACAĞIM"

Sosyal medya fenomeni Barış Okan Belovacıklı, yaptığı paylaşımda; "Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü yazıp, Fon müziğine Kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim. Ama şunu bilin, gerek "Gezi" gerek şimdi, hiç bir zaman şiddete evrilebilme ihtimali yüksek sokak olaylarını desteklemedim, gençleri sokağa çıkmaya teşvik etmedim. Sizleri sokaklara çağıranlar gün gelince sizi sokağın ortasında bırakanlar olacaktır. Harcanabilir kahramanlar olmayın" dedi.

BARIŞ OKAN BELOVACIKLI KİMDİR?

Barış Okan Belovacıklı, 4 ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Belovacıklı, profesyonel vücut geliştirmeci antrenörü olarak kariyerinde ilerledi. Ankara'da 4, İstanbul'da ise 2 spor salonu sahibi olmanın yanı sıra fitness eğitmeni olarak kariyerini sürmektedir.

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