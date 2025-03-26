Wanda Nara ihanet iddialarını doğruladı! Mauro Icardi küplere binecek

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında geçen zorlu boşanma süreci geçtiğimiz hafta tamamlandı. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan iki isim sık sık haklarında çıkan yeni haberle gündeme geliyor. Son olarak Wanda Nara hakkında çıkan ihanet iddialarına cevap verdi.

WANDA NARA KÜPLERE BİNDİ

İtalyan basını, Wanda Nara'nın Arjantinli emekli futbolcu Federico Fazio ile aşk yaşadığını iddia etti. Şarkıcı L - Gante ile ilişkisi olan Nara, bu iddiayı anında yalanlayarak avukatı aracılığıyla yalanlama yazısı gönderdi.

Wanda Nara; "Aldatma hikâyeleri, yıllarca sadakatsizliklerine katlanmak zorunda kaldığım birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Sürekli büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum. Bu da beni bir anne, bir kadın olarak yoruyor" sözleriyle Mauro Icardi'nin ihanet iddialarını doğruladı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanmış olsa da kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya. Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla daha da alevlenmişti. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.