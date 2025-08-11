Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Fenomen Danla Biliç'e şiddet uygulayan Berk Çetin hakkında karar verildi

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında suç durusunda bulundu. Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı..

11.08.2025
11.08.2025
Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin kafeteryada bulunduğu sırada yanına gelen ve kafası ile çenesine yumruk atarak eden eski erkek arkadaşı Berk Çetin'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı şüpheli Berk Çetin'in daha önce kendisine darp uyguladığını söylediği, bu konuda ise ayrı bir soruşturmanın olduğu anlatıldı.

DANALA BİLİÇ ŞİKAYETÇİ OLDU, BERK ÇETİN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede Aktepe'nin karakolda, olay tarihinde bir kafeteryada bulunduğu sırada şüpheli Çetin'in yanına geldiğini, masadan kalktığı sırada şüphelinin, kendisinin kafasına ve çenesine yumruk attığını, çığlık atması üzerine çalışanların geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine işlemlere başlandığı kaydedildi.

Fenomen Danla Biliç'e şiddet uygulayan Berk Çetin hakkında karar verildi

Şüpheli Berk Çetin'in ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise şüpheli Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi.

Fenomen Danla Biliç'e şiddet uygulayan Berk Çetin hakkında karar verildi

İddianamede, şüpheli Çetin'in müşteki Aktepe'yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.

Fenomen Danla Biliç'e şiddet uygulayan Berk Çetin hakkında karar verildi

BERK ÇETİN HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit ' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı
#darp
#yaralama
#danla biliç
#İstanbul
#Berk Çetin
#Kadına Karşı Şiddet
#Magazin
