TGRT Haber
30°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı

Özcan Deniz kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik olmasının ardından tüm aile fertleri açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğullarının kendilerini hiç aramadığını söyleyerek, "Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 Bin TL. Yalvardım, bana 20 Bin TL'den fazla göndermedi" sözleriyle çok konuşuldu.

Özcan Deniz'in annesi
ile kardeşi Ercan Deniz, birlikte inşa ettikleri villalar nedeniyle mahkemelik oldu. İki kardeş birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulunurken, anne Kadriye Özcan, "O villaları yakarım" sözleriyle gündem oldu. Bir röportaj daha veren Kadriye Özcan bu sefer ise Özcan Deniz'e yüklenerek oğlunun kendisini evinden kovduğunu ve aylık sadece 20 bin TL yardımda bulunduğunnu belirtti.

KADRİYE DENİZ'DEN ÖZCAN DENİZ'E SİTEM "BANA AYDA SADECE 20 BİN TL VERİYOR"

Son röportajındaki sözleriyle çok konuşulan , "Özcan röportajlarında 'evlendim, musluğu kestim bundan dolayı böyle yapıyorlar' diyor. Soruyorum Özcan'a hangi musluğu kestin. Ben hep mütevazı yaşadım. Benim bugüne kadar ne şöförüm ne de yardımcı oldu. Hiçbir zaman marka kıyafet bile giymedim. Gezmedim, dışarılarda yemedim. Beni insanlara musluğu kestim diyerek ona saldırdığımızı nasıl anlatabilir? Özcan kendine gel.. Ayda 20 bin TL para veriyor sadece." diyerek oğlunun maddi yardımda bulunmadığını belirtti.

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı

Kadriye Deniz, "Milyonlar kazanıyor ama bana biçtiği değer 20 Bin Tl. Yalvardım, bana 20 Bin TL'den fazla göndermedi. İşin üzücü tarafı da beni şoförüne yalvarttı ama yine de daha fazlasını göndermedi. Sigortam da yok ilaçlarını para vererek alıyorum. Beni evden kovunca da kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım. Evin içinde eşyam bile yoktu. Özcan, Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken, ben taşındığım eve 2. el mobilya aldım. Evi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. 70 yaşındayım. Bel fıtığım var, o halde tek başıma evimi temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim. Almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim, hiç evlen diye baskı yapmazdım. Musluğu kestim diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor." kirada oturduğunu da belirtti.

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı

"ÖZCAN BENİ EVDEN KOVDU KİRAYA ÇIKTIM"

İlaç paralarını da Özcan Deniz'in verdiği parayla almak zorunda kaldığını belirten anne Kadriye Deniz, "Sigortam da yok ilaçlarını para vererek alıyorum. Beni evden kovunca da kiraya çıktım. Eski bir eve çıktım. Evin içinde eşyam bile yoktu. Özcan, Samar'ın ailesine sıfır mobilya alırken, ben taşındığım eve 2. el mobilya aldım. Evi tek başıma sildim, süpürdüm, temizledim. 70 yaşındayım. Bel fıtığım var, o halde tek başıma evimi temizledim. Özcan'ın da Ercan'ın da evlerinde yatılı kadın var. Ben defalarca yanıma yardımcı bir kadın alın dedim. Almadılar. Şimdi Aydın'a yerleştim. Keşke kendi kazancım olsaydı da bu duruma düşmeseydim. Eğer onun parasına göz dikseydim, hiç evlen diye baskı yapmazdım. Musluğu kestim diyor ama dün ne veriyorsa bugün de aynı parayı veriyor." diyerek sitem etti.

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı

Çocuklarının barışmasını çok istediğini belirten anne Kadriye Deniz, "Her şeyi beklerdim de çocuklarımın birbirleriyle mahkemelik olacağını beklemezdim. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şeyin yaşanacağı... Ben Özcan'la da Ercan'la da gurur duydum hep. Ama şan, şöhret, para için değil, bugünlere tırnaklarıyla birlikte geldikleri ve birbirlerini koruyup kolladıkları, sevip saydıkları için. Şimdi ise ikisine de çok kızıyorum, içim acıyor benim, kendilerini ve ailemizi bu duruma düşürdükleri için. Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim. Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir mezarıma gelmesinler. Yaklaşık dört yıldır biz bu haldeyiz, bu savaşın içindeyiz. Özcan basına çıkıp 'Ailemi sildim, annemi sildim, onlar nankör ve hain' demeseydi kimse konuşmazdı bu konuları. Aile içinde hallolur kapanır giderdi. Ama artık gücüm kalmadı, sağlığım iyi değil. Özcan ve Ercan'a yalvarıyorum herkes birbirlerine haklarını versin, düşman olmasınlar ve bu mesele kapansın. Ailemizin bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, benim iki oğlumun durumları televizyonlara kadar taşındı. Benim artık gücüm kalmadı. Sizden rica ediyorum, bir baba olarak, büyük olarak lütfen iki oğlumu barıştırın." dedi.

Özcan Deniz'in annesi "Sigortam bile yok' dedi, oğlunun her ay verdiği parayı ilk kez paylaştı
