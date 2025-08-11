Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor

Bu yaz Yerinde Dur şarkıyla çok konuşulan Demet Akalın ile Sefo birbirine girdi. Demet Akalın, "Hiç öyle şarkıdan para falan da kazanmadım, bir eşofmana gittik" sözlerine Sefo'dan cevap gecikmedi.

Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor
11.08.2025
11.08.2025
Herkesin diline dolanan ve 'nun düeti Yerinde Dur, sosyal medyada ve dijital mecralarda çok konuşulmaya devam ediyor. Demet Akalın gelirlerinden hiç pay almadığını söylerken, Sefo da duruma açıklık getirdi.

REYTİNG REKORLARI KIRDI, DEMET AKALIN PARA KAZANMADI

-Demet Akalın son verdiği röportajda, "Klipte giydiğim birkaç eşofman Sefo’nun. Bu arada hiç öyle şarkıdan para falan da kazanmadım, bir eşofmana gittik. Çok canım sıkılıyor sorma!" dedi.

Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor

Sefo esprili bir gönderme yaparken, Demet Akalın'ın sözlerini paylaşıp "Cropumu geri istiyorum" diyerek sitem etti.

Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor

Daha bir paylaşım daha yapan Sefo, "Şaka bir yana konuşulmuş anlaşılmış ve iki tarafın mutabakatıyla ilerlemiş bir süreçti. tüm şarkı bana ait, proje&fikir bana ait, yapımcısı da benim ve evet gelirin büyük bir kısmı bana geliyor (henüz hiç bir şey gelmedi:)) abla konu üzerinden şaka yapıyor siteleri de 1-2 cümlesini haber yapıyor olay bu" diyerek duruma açıklık getirdi.

Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor
Ünlü rapçiye silahlı saldırı! 33 yaşında hayatını kaybetti
