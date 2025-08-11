Demet Akalın 'Para kazanmadım' dedi, Sefo küplere bindi! Yerinde Dur kavgası büyüyor

Herkesin diline dolanan Demet Akalın ve Sefo'nun düeti Yerinde Dur, sosyal medyada ve dijital mecralarda çok konuşulmaya devam ediyor. Demet Akalın şarkı gelirlerinden hiç pay almadığını söylerken, Sefo da duruma açıklık getirdi.

REYTİNG REKORLARI KIRDI, DEMET AKALIN PARA KAZANMADI

-Demet Akalın son verdiği röportajda, "Klipte giydiğim birkaç eşofman Sefo’nun. Bu arada hiç öyle şarkıdan para falan da kazanmadım, bir eşofmana gittik. Çok canım sıkılıyor sorma!" dedi.

Sefo esprili bir gönderme yaparken, Demet Akalın'ın sözlerini paylaşıp "Cropumu geri istiyorum" diyerek sitem etti.

Daha bir paylaşım daha yapan Sefo, "Şaka bir yana konuşulmuş anlaşılmış ve iki tarafın mutabakatıyla ilerlemiş bir süreçti. tüm şarkı bana ait, proje&fikir bana ait, yapımcısı da benim ve evet gelirin büyük bir kısmı bana geliyor (henüz hiç bir şey gelmedi:)) abla konu üzerinden şaka yapıyor haber siteleri de 1-2 cümlesini haber yapıyor olay bu" diyerek duruma açıklık getirdi.