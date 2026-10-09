Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:13

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

2023 yılında eşi Yunus Yıldırım tarafından 58 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'nun hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'a verilen toplam 26 yıllık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanırken sanık tarafı bu kez Yargıtay'a başvurdu. Veziroğlu, temyiz dilekçesindeki gerekçeleri YouTube kanalında paylaşarak 5 Kasım'da görülecek duruşma öncesinde kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:13

Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, kendisini ölümün eşiğine getiren saldırının ardından sürdürdüğü adalet mücadelesini takipçileriyle paylaştı. Sanık tarafının dilekçesinde öldürme kastının bulunmadığı savunulurken haksız tahrik indirimi de talep edildi. Veziroğlu, belgede yer alan ifadeleri kendi yorumunu eklemeden aktararak sürecin geldiği noktayı anlattı.

MERVE VEZİROĞLU 58 BIÇAK DARBESİ ALMIŞTI

Yüksek mimar olan Merve Veziroğlu, YouTube'da eski oyuncak bebekleri yenilediği videolarıyla tanınıyordu. 4 Ağustos 2023'te 'un Üsküdar ilçesindeki evinde eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. İddianamede yer alan bilgilere göre Veziroğlu, saldırı sırasında 58 bıçak darbesi aldı ve bunların 37'si hayati tehlike oluşturabilecek bölgelere isabet etti.

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Veziroğlu, uzun bir tedavi sürecinden geçti. Yaşadığı ağır saldırının ardından yeniden kamera karşısına geçen fenomen isim, sağ elinde his kaybı yaşadığını da takipçilerine açıklamıştı.

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

YUNUS YILDIRIM'A 26 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dava, 31 Mayıs 2024'te Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Yunus Yıldırım, eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanık hakkında toplam 26 yıl hapis cezası verildi.

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

Yargılama sırasında savunma yapan Yıldırım, bıçağı eşini korkutmak amacıyla aldığını ve onu isteyerek yaralamadığını öne sürmüştü. Mahkemenin kararının ardından sanık tarafı cezaya itiraz etti. İstinaf incelemesinde ilk derece mahkemesinin kararı yerinde bulundu ve cezanın düşürülmesi talebi kabul edilmedi.

YARGITAY DİLEKÇESİNDE HANGİ GEREKÇELER YER ALDI?

İstinaf aşamasında istediği sonucu alamayan sanık tarafı, dosyayı 'a taşıdı. Merve Veziroğlu'nun paylaştığı bilgilere göre dilekçede, olayda öldürme kastının bulunmadığı savunularak suçun hukuki niteliğinin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

Sanık müdafii ayrıca gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğunu ve suça teşebbüsün derecesi bakımından hata yapılarak fazla ceza verildiğini ileri sürdü. Dilekçede haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği de savunuldu.

Bunların yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin delillerin yetersiz olduğu iddiası dile getirildi. Her iki suç bakımından takdiri indirim uygulanması da talep edildi. Söz konusu ifadeler sanık tarafının itiraz gerekçelerini oluştururken dosyanın Yargıtay'daki nihai sonucu hakkında paylaşılan metinde kesinleşmiş yeni bir karar bilgisi bulunmuyor.

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

MERVE VEZİROĞLU'NDAN 5 KASIM İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Yaşadığı süreci kendi YouTube kanalında anlatan Merve Veziroğlu, kendisine zaman zaman tehdit içerdiğini düşündüğü mesajlar gönderildiğini de belirtti. Adalet arayışını sürdürdüğünü vurgulayan Veziroğlu, yaşadıklarına ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Ben ne yaptım adaletin olmasını istemekten başka?'

Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

Paylaşılan duyuruya göre davayla ilgili duruşmanın 5 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanıyor. Veziroğlu, yaptığı çağrıyla yaşadıklarının daha fazla kişiye ulaşmasını ve bu süreçte yalnız olmadığını hissetmeyi istedi.

Sosyal medyada paylaşılan destek çağrısında, videonun daha geniş kitlelere ulaştırılması için kullanıcıların paylaşım yapması istendi. Dava sürecinde gözler, 5 Kasım'da yapılması planlanan duruşmaya ve Yargıtay aşamasındaki gelişmelere çevrildi.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
58 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu davasında istenen ceza belli oldu!
ETİKETLER
#İstanbul
#Yargıtay
#Merve Veziroğlu
#Yunus Yıldırım
#Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.