Fenomen Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklandı! Savunma yok artık dedirtti: Öldürme kastım yoktu

Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, kendisini ölümün eşiğine getiren saldırının ardından sürdürdüğü adalet mücadelesini takipçileriyle paylaştı. Sanık tarafının dilekçesinde öldürme kastının bulunmadığı savunulurken haksız tahrik indirimi de talep edildi. Veziroğlu, belgede yer alan ifadeleri kendi yorumunu eklemeden aktararak sürecin geldiği noktayı anlattı.

MERVE VEZİROĞLU 58 BIÇAK DARBESİ ALMIŞTI

Yüksek mimar olan Merve Veziroğlu, YouTube'da eski oyuncak bebekleri yenilediği videolarıyla tanınıyordu. 4 Ağustos 2023'te İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. İddianamede yer alan bilgilere göre Veziroğlu, saldırı sırasında 58 bıçak darbesi aldı ve bunların 37'si hayati tehlike oluşturabilecek bölgelere isabet etti.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Veziroğlu, uzun bir tedavi sürecinden geçti. Yaşadığı ağır saldırının ardından yeniden kamera karşısına geçen fenomen isim, sağ elinde his kaybı yaşadığını da takipçilerine açıklamıştı.

YUNUS YILDIRIM'A 26 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dava, 31 Mayıs 2024'te Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Yunus Yıldırım, eşine karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanık hakkında toplam 26 yıl hapis cezası verildi.

Yargılama sırasında savunma yapan Yıldırım, bıçağı eşini korkutmak amacıyla aldığını ve onu isteyerek yaralamadığını öne sürmüştü. Mahkemenin kararının ardından sanık tarafı cezaya itiraz etti. İstinaf incelemesinde ilk derece mahkemesinin kararı yerinde bulundu ve cezanın düşürülmesi talebi kabul edilmedi.

YARGITAY DİLEKÇESİNDE HANGİ GEREKÇELER YER ALDI?

İstinaf aşamasında istediği sonucu alamayan sanık tarafı, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Merve Veziroğlu'nun paylaştığı bilgilere göre dilekçede, olayda öldürme kastının bulunmadığı savunularak suçun hukuki niteliğinin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Sanık müdafii ayrıca gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğunu ve suça teşebbüsün derecesi bakımından hata yapılarak fazla ceza verildiğini ileri sürdü. Dilekçede haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği de savunuldu.

Bunların yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin delillerin yetersiz olduğu iddiası dile getirildi. Her iki suç bakımından takdiri indirim uygulanması da talep edildi. Söz konusu ifadeler sanık tarafının itiraz gerekçelerini oluştururken dosyanın Yargıtay'daki nihai sonucu hakkında paylaşılan metinde kesinleşmiş yeni bir karar bilgisi bulunmuyor.

MERVE VEZİROĞLU'NDAN 5 KASIM İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Yaşadığı süreci kendi YouTube kanalında anlatan Merve Veziroğlu, kendisine zaman zaman tehdit içerdiğini düşündüğü mesajlar gönderildiğini de belirtti. Adalet arayışını sürdürdüğünü vurgulayan Veziroğlu, yaşadıklarına ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Ben ne yaptım adaletin olmasını istemekten başka?'

Paylaşılan duyuruya göre davayla ilgili duruşmanın 5 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanıyor. Veziroğlu, yaptığı çağrıyla yaşadıklarının daha fazla kişiye ulaşmasını ve bu süreçte yalnız olmadığını hissetmeyi istedi.

Sosyal medyada paylaşılan destek çağrısında, videonun daha geniş kitlelere ulaştırılması için kullanıcıların paylaşım yapması istendi. Dava sürecinde gözler, 5 Kasım'da yapılması planlanan duruşmaya ve Yargıtay aşamasındaki gelişmelere çevrildi.

