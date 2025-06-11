Ferdi Kadıoğlu müjdeyi verdi! Haberi kilometrelerce uzaktan duyurdu

Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı. Hayat arkadaşı Sera Vrij ile fotoğrafını paylaşan Ferdi Kadıoğlu baba olacağını duyurdu.

FERDİ KADIOĞLU BABA OLUYOR

23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı. Baba olacağını belirten Ferdi Kadıoğlu, müjdeli haberi, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos Adaları'ndan verdi.

Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı. Bu sezon, ağır bir sakatlık geçiren milli yıldız, takımıyla 13 maça çıkarken 3 gol attı. Futbola, Hollanda'da başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.