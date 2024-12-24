Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

24 Aralık 2024 22:15 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:16

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından Antalya’daki hastanede tedavi görüyor. Sevenlerini endişelendiren rahatsızlığın ardından Tayfur’dan haber geldi.

Orhan Gencebay, TGRT Haber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu anlattı! En merak edilen soruya ilk kez cevap verdi

Orhan Gencebay, TGRT Haber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu anlattı! En merak edilen soruya ilk kez cevap verdi

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un, Antalya’daki hastanede süren tedavisinin olumlu ilerlediği bildirildi. Medical Park Antalya​ Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı yapılan Tayfur’un tedavisine devam ediliyor.

Sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ferdi Tayfur’un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR HASTANEDE

Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanmasının ardından önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla’da başka bir sağlık kuruluşuna götürülmüştü. 16 Aralık'ta Antalya’ya sevk edilen sanatçı, Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedavi altına alındı.

Sanatçının daha önce aynı hastanede beyin damarına stent takıldığı ve 2020 yılında oğlundan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğu biliniyor. Bir süre diyaliz tedavisi gören Tayfur’un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Sevenlerini rahatlatan bu gelişmelerle birlikte, sanatçının toparlanma sürecinin olumlu devam ettiği ifade edildi.