Ferdi Tayfur'un 40'ıncı gününde mevlit okunacak! Şirin Gözalıcı paylaştı, Tuğçe Tayfur ise sessizliğini koruyor

03 Şubat 2025 11:05 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:05

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, sanatçının vefatının 40'ıncı günü için mevlit okunacağını duyurdu.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları arasında mal varlığı polemiği gündemi meşgul etti. Kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği iddiası üzerine yeğeni Şirin Gözalıcı ile kızı arasında da polemikler ortaya çıktı. Şirin Gözalıcı son paylaşımında Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde mevlit okunacağını duyurdu.

FERDİ TAYFUR İÇİN MEVLİT OKUNACAK

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için mevlit okunacağını belirterek, "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur." sözleriyle paylaşım yaptı.

Şirin Gözalıcı'nın paylaşımının ardından gözler Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a çevrildi. Babasının vefatının ardından Şirin Gözalıcı ile polemik yaşayan Tuğçe Tayfur'un mevlit konusunda herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Tuğçe Tayfur ile Şirin Gözalıcı'nın Ferdi Tayfur'un cenazesinde kavga ettiği iddiası üzerine "Öncelikle belirtmek isterimki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir." dedi.