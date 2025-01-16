Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı: Bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim

16 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:08

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından akrabalarıyla problemler yaşayan Tuğçe Tayfur, ilk kez babası Ferdi Tayfur hakkında paylaşım yaptı. Babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tuğçe Tayfur, "Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim" dedi.

Ferdi Tayfur​, vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur​ ile mahkemelik olmuş ve şarkılarının okumaması için başvuruda bulunmuştu. Ferdi Tayfur'un avukatı ünlü şarkıcının ölümü sonrası açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ferdi Tayfur'un avukatı, ünlü şarkıcının kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddetmek istediğini yazmıştı. Sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur, babasının vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN FERDİ TAYFUR PAYLAŞIMI

Babasıyla fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki birgün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!" dedi.

FERDİ TAYFUR'UN AVULATININ 5 MİLYON DOLAR İDDİASI GÜNDEM OLDU

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç,“Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına. Ferdi Tayfur’un Tuğçe’yle barışmak istediği iddiası yalan. Böyle bir şey olsa ilk ben barıştırırdım. Tuğçe mağduru oynuyor ama gözünden bir damla yaş bile akmıyor. Hiçbir zaman Ferdi Abi’nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü” dedi.