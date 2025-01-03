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Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Yoğun katılım beklentisi sebebiyle yeni adres belirlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 18:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:09

Türk arabesk müziğinin büyük isimlerinden Ferdi Tayfur'un cenaze programında adres değişti. Gassal dizisine damga vuran "İçim yanar" şarkısıyla yeniden gönülleri fetheden duayen sanatçıya son veda programında yoğun katılım beklentisi sebebiyle değişiklik yapıldı.

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un cenaze​ programında yoğun katılım beklentisi nedeniyle değişiklik yapıldı. Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Yoğun katılım endişesi - 1. Resim

FERDİ TAYFUR​'UN CENAZE DETAYLARI

Tayfur'un cenaze namazı Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olmasından dolayı zdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağını açıklamıştı. Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazı kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Yoğun katılım endişesi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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