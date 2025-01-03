03 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:42

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Ferdi Tayfur'un cenazesi, cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur​, organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Eski eşi Necla Nazır başta olmak üzere birçok sanatçı da üzüntülerini dile getirdi. Antalya​'da hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni de belli oldu.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

FERDİ TAYFUR'UN RÖPORTAJI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Ferdi Tayfur yıllar önce verdiği röportajda; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.