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 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son sağlık durumunu açıkladı

Üçüncü çocuğuna hamile olan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde bebeği için dua istemişti. Yeni bir paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, bebeğinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, “Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah" dedi.

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bebeğinin son sağlık durumunu açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 14:40

Son dönemde babası Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklanan vasiyete ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, yaşadığı tartışmalarla gündemde. Babasının mal varlığının tespiti için dava açan Tuğçe Tayfur, doktor kontrolüne giderken de karnındaki bebeği için dua istemişti.

TUĞÇE TAYFUR SEVENLERİNE BEBEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Üçüncü çocuğuna hamile olan Tayfur, yeni bir paylaşım yaparak, “Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olamasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un vefat etmeden noter huzurunda verdiği vasiyetle mirasından men ettiği, Necla Nazır ile birlikteliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde tartışma yaşamıştı. Babasının ölümü sonrası zor günler geçiren Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğuna da hamile. Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Lina’nın hemen ardından yeniden hamile olduğunu duyuran Tayfur, yaptığı paylaşımda "Çocuğum için dua edin" paylaşımıyla sevelerini bir hayli korkutmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

TUĞÇE TAYFUR İLE FERDİ TAYFUR NEDEN KÜSTÜ
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından servetinden men edildiğini öğrendi. Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim, damat Muhammet Aydın nedeniyle ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, “Ferdi Bey, Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu." diyerek konu hakkında ilk kez konuştu.
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