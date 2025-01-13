Ferdi Tayfur'un telif geliri 35 milyon lira mı? MESAM'dan açıklama "Rakamlara Türkiye’de ulaşabilen…"

13 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:06

Ferdi Tayfur'un hayatının kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcının yıllık 35 milyon lira telif gelirinin olduğu iddia edildi. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaparak, "Telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur" dedi.

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur​ 'un vefatının ardından yıllık 35 milyon TL telif aldığı iddiaları gündemde yer aldı. Telif gelirlerinin çocuklarının arasında pay edileceği konuşulurken, Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den açıklama yaptı.

FERDİ TAYFUR'UN YILLIK GELİRİ NE KADAR?

Ferdi Tayfur'un MESAM veri tabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyleyen Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi.

Başkan Ergül açıklamasında; "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır.” dedi.

İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM’ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir” diye konuştu.