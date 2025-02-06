Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortalığı karıştırdı! Tüm mal varlığına tedbir ve kayyum talebi

06 Şubat 2025 12:11 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:14

Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti dün yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından açıklandı. Ferdi Tayfur servetinin bir bölümünü TSK ve LÖSEV'e bağışladığını duyururken, kalan mirasını ise torunlarına nikahlı eşine, çocuklarına ve yeğenlerine bıraktığı öğrenildi. Vasiyette büyük oğlu Timur Turanbayburt’un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın’ın adı geçmezken, vasiyetin iptali için dava açıldı.

Şarkıcı, besteci, oyuncu Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenazesine binlerce kişi akın ederken, mirası da merak konusu oldu. Ferdi Tayfur'un İçmeler'de villaları, Adana'da 50 dairesi, İstanbul'un bazı semtlerinde daireleri ve yine Marmaris'te yarımadası olduğu iddia edildi. Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un yeğeni arasında tartışmalar devam ederken, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un vasiyetini açıkladı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur yer almadı. Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından abisiyle karesini paylaşarak, Ferdi Tayfur'un yeğenlerine ateş püskürdü. Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Türker Yıldız, duruşmaya katılamayan Tuğçe Tayfur'un sağlık sorunları sebebi ile duruşmaya gelemediğini söyledi.

Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız" dedi.

Avukat Yıldız, vasiyete itiraz ettiklerini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini de belirtti. Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.