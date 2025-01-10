Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu açıkladı: Durumu ciddiyetini koruyor

10 Ocak 2025 17:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:26

Yoğun bakımda tedavi altında olan usta sanatçı Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye koştu. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman, halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale ve Ferhat Göçer de hastaneye giden isimlerden oldu. Akbayram'ı ziyaret eden Şarkıcı Ferhat Göçer, "Şu anda durumu ciddiyetini koruyor" dedi.

Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, "İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz." dedi. Hastaneye giden Ferhat Göçer ise Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu paylaştı.

FERHAT GÖÇER, EDİP AKBAYRAM'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Sanatçı ve aynı zamanda hekim olan Ferhat Göçer Edip Akbayram'ın son sağlık durumuyla ilgili, "Edip ağabey, Edip Akbayram Türkiye’nin üstatlarından, en önemli sanatçılarından bizim abimiz çok sevdiğimiz bütün Türkiye’nin çok sevdiği çok kıymetli bir büyüğümüz. Sanatçı yönünün yanında insan olarak da mükemmel bir insan. Hepimizin çok büyük bir üzüntüyle öğrendiği bir durum var. Çok hassas bir durumda şu anda. Sanatçı dostları olarak yakından takip ediyoruz. Burada da hepsi benim mesai arkadaşlarım, hocalarım. Girdiği ilk dakikadan itibaren sağlık durumunu birlikte kontrol ettik. Çok kıymetli hocalar var. Haydarpaşa Numune Hastanesi, Türkiye’nin en önemli kadrolarına sahip. Bu açıdan gönül rahatlığı içerisinde onu buraya emanet edebiliyoruz. Durumu ciddiyetini koruyor yani benim burada hekim arkadaşlarımın, hocaların üstüne bir şey söyleme şansım yok" ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM AMELİYAT EDİLDİ

Zatürre sonrası evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Edip Akbayram bugün öğle saatlerinde ameliyata alındı. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.