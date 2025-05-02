Ferhat Göçer Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Sınırdayım

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan şarkıcı yıllar sonra ilk kez hastalığından bahsetti. Psikolojik durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Göçer, "Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir" dedi.

FERHAT GÖÇER: BORDERLİNE DURUMUM OLABİLİR

Ferhat Göçer geçmişe duyduğu saplantının hayatını olumsuz etkilediğini belirten Ferhat Göçer, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur. Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum." dedi.

Göçer, hekimliği bırakmama nedeninin ise henüz bir yaşını dolduramadan hayatını kaybeden kardeşi Serhat ile ilgili olabileceğini söyledi ve "Belki de onun için bırakmadım hekimliği" dedi. Uzun yıllardır Ömür Gedik ile beraber olan Ferhat Göçer, özel hayatıyla ilgili, "Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum" dedi.