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 | Dilek Ulusan

Ferhat Göçer Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Sınırdayım

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, katıldığı programda ilk kez hastalığını açıkladı. Hastalığını açıklarken duygusallaşan Ferhat Göçer, "Sınırdayım" diyerek ise sevenlerini korkuttu.

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Ferhat Göçer Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Sınırdayım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:47

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan şarkıcı yıllar sonra ilk kez hastalığından bahsetti. Psikolojik durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Göçer, "Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir" dedi.

FERHAT GÖÇER: BORDERLİNE DURUMUM OLABİLİR

Ferhat Göçer geçmişe duyduğu saplantının hayatını olumsuz etkilediğini belirten Ferhat Göçer, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur. Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum." dedi.

Ferhat Göçer Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Sınırdayım

Göçer, hekimliği bırakmama nedeninin ise henüz bir yaşını dolduramadan hayatını kaybeden kardeşi Serhat ile ilgili olabileceğini söyledi ve "Belki de onun için bırakmadım hekimliği" dedi. Uzun yıllardır Ömür Gedik ile beraber olan Ferhat Göçer, özel hayatıyla ilgili, "Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum" dedi.

Ferhat Göçer Göçer ilk kez hastalığını açıkladı: Sınırdayım
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Sıkça Sorulan Sorular

BORDERLINE NEDİR?
Borderline kişilik bozukluğu; kişinin düşünce ve algılama biçiminde, insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan ‘borderline’ kelimesi ‘sınırda, belirsiz’ anlamını taşır. Bunun nedeni borderline kişilik bozukluğunun ilk tanımlandığı dönemde; nevroz ve psikoz olarak adlandırılan iki psikiyatrik durum arasında sınır olarak kabul edilmesidir.
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