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 | Dilek Ulusan

Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç'a destek çıktı: Bizzat şahitlik ettim

Ferhat Göçer, şarkıcı Oğuzhan Koç'un uluslararası müzik platformuna yönelik yaptığı açıklamaya destek verdi. Müzik sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Ferhat Göçer, "Dijital müzik platformlarına ulaşmak imkansız” dedi.

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Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç'a destek çıktı: Bizzat şahitlik ettim
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:36

Sarıl Bana, Sorarlarsa, Yıllarım Gitti, Unutmuş Çoktan gibi şarkıların sahibi Ferhat Göçer, geçtiğimiz gün platformlarla yaşadığı sorunu dile getiren Oğuzhan Koç'a destek verdi. Ferhat Göçer, sektörde yaşanan sorunlara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

FERHAT GÖÇER'DEN OĞUZHAN KOÇ'A DESTEK

Oğuzhan Koç, "Yeni şarkı yapıyoruz, listelere giremiyoruz" diyerek dijital platformlara sitem etmişti. MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer de dijital müzik platformlarına isyan etti.

Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç'a destek çıktı: Bizzat şahitlik ettim

Ferhat Göçer yaptığı paylaşımda, "Son günlerde MSG üyemiz ve değerli meslektaşım Oğuzhan Koç'un kamuoyuna yansıyan açıklamaları, yalnızca kişisel bir serzeniş değil, müzik sektörünün derin ve yapısal sorunlarına işaret eden bir hassasiyetin haklı bir dışavurumudur. MSG başkanı ve bir sanatçı olarak, ben de bu sorunlara bizzat şahitlik eden bir müzik emekçisiyim." dedi.

Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç'a destek çıktı: Bizzat şahitlik ettim
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