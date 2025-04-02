Oğuzhan Koç tüm planını Hazal Subaşı'na göre yaptı

Bir süredir Sahipsizler dizisinin başrol oyuncusu Hazal Subaşı ile sevgili olan Oğuzhan Koç, yaz tatil planlarından bahsetti. Hazal Subaşı'nın yoğun çalıştığını belirten Oğuzhan Koç, "Programımı ben de ona göre ayarlıyorum" dedi

Oğuzhan Koç, bir süredir sevgili olduğu Hazal Subaşı'nın yoğun çalışma temposu nedeniyle İstanbul'da kaldıklarını belirtti. Sahipsizler dizisinde Azize karakteriyle yer alan Hazal Subaşı, haftanın çoğunu sette geçiriyor. Oğuzhan Koç, yaz tatil planını sevgilisi Hazal Subaşı'nın programına göre ayarlayacağını söyleyerek

OĞUZHAN KOÇ, HAZAL SUBAŞI'NA GÖRE HAREKET EDECEK

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Oğuzhan Koç; "Yaz yaklaşıyor, stüdyo çalışmalarımız var. Bu bayramı sahnede değil stüdyoda geçiriyoruz. Yaza hazırlık yapıyoruz. Merve Özbey ile güzel bir şarkı hazırlığımız var. Keyfimiz yerinde. Söyledim diye Merve kızmaz umarım bana" dedi.

Oğuzhan Koç, Sahipsizler dizisinde rol alan sevgilisi Hazal Subaşı'nın yoğun olduğunu belirtirken, "Hazal ile her şey çok yolunda. Onun programı bana göre biraz yoğun. Biraz da o yüzden kaldık buralarda. Programımı ben de ona göre ayarlıyorum sayılır" diyerek güldü.