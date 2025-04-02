Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ahu Toros'u Nefise Karatay gözyaşları içinde anlattı: O an çocukluğunuzu kaybediyorsunuz

Sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Oynadığı karakterler ve sunduğu programlarla adından söz ettiren Nefise Karatay,

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nefise Karatay, sık sık eşi ve kızıyla karelerini paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen ve 2015 yılında kızını kucağına alan Nefise Karatay, katıldığı programda gözyaşlarına boğuldu.

NEFİSE KARATAY'IN GÖZYAŞLARI

80 yaşındaki annesine gözü gibi baktığını belirten Karatay, anne ve babası hayatta olduğu sürece insanın kendini her yaşta çocuk gibi hissedebileceğini söyledi.

"Anneniz babanız olduğu sürece çocuksunuz, kaç yaşında olursanız olun. Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz. O yüzden çocukluğumu hâlâ yaşayabildiğim için çok şanslıyım," diyen Karatay, ailesine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Hayatından sporu eksik etmediğini belirten Nefise Karatay, makyajla uyumamaya da büyük özen gösteriyor. Nefise Karatay güzellik tüyolarıyla ilgili; "Dikkat ederim, makyajla uyumamaya çalışırım, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" dedi.