Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ahu Toros'u Nefise Karatay gözyaşları içinde anlattı: O an çocukluğunuzu kaybediyorsunuz

Sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Oynadığı karakterler ve sunduğu programlarla adından söz ettiren Nefise Karatay,

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ahu Toros'u Nefise Karatay gözyaşları içinde anlattı: O an çocukluğunuzu kaybediyorsunuz
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:14

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nefise Karatay, sık sık eşi ve kızıyla karelerini paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen ve 2015 yılında kızını kucağına alan Nefise Karatay, katıldığı programda gözyaşlarına boğuldu.

NEFİSE KARATAY'IN GÖZYAŞLARI

80 yaşındaki annesine gözü gibi baktığını belirten Karatay, anne ve babası hayatta olduğu sürece insanın kendini her yaşta çocuk gibi hissedebileceğini söyledi.

"Anneniz babanız olduğu sürece çocuksunuz, kaç yaşında olursanız olun. Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz. O yüzden çocukluğumu hâlâ yaşayabildiğim için çok şanslıyım," diyen Karatay, ailesine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Hayatından sporu eksik etmediğini belirten Nefise Karatay, makyajla uyumamaya da büyük özen gösteriyor. Nefise Karatay güzellik tüyolarıyla ilgili; "Dikkat ederim, makyajla uyumamaya çalışırım, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel annesi için dua istedi!

Sıkça Sorulan Sorular

NEFİSE KARATAY KİMDİR?
26 Nisan 1976 Almanya doğumlu Nefise Karatay, 1998 yılında Hakan Peker'in 'Bir Efsane' şarkısının klibinde oynadı. 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide oynadığı Ahu Toros karakteriyle tanındı. 16 Temmuz 2012 yılında Yusuf Day ile evlendi. Ağustos 2015 yılında kızı Maya dünyaya geldi. Son olarak, yayımlanan Hayat Güzeldir adlı programın sunuculuğunu üstlendi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.