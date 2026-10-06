Ferhat Göçer, Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk bölümünde kullanılan “Sebep Oldu” şarkısıyla ilgili yaşanan tartışma hakkında konuştu. Galataport İstanbul’da görüntülenen Göçer, dizide şarkısının kullanılmasının ardından yaşanan süreci anlattı. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” Ferhat Göçer, 'Sebep Oldu' adlı şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinde kullanılmasının ardından farklı fan grupları arasında çıkan tartışmalar ve uğradığı tepkiler hakkında konuştu. Ferhat Göçer, şarkının dizide yer almasıyla üç ayrı fan grubunun karşı karşıya geldiğini ve kendisini beklemediği bir tartışmanın içinde bulduğunu söyledi. Göçer, sosyal medyada 'İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım' ifadeleriyle karşılaştığı tepkileri dile getirdi. 'Sebep Oldu' şarkısını Ferhat Göçer, Yüksel Baltacı ile birlikte seslendirdi. Şarkının söz ve müziği Yüksel Baltacı'ya, düzenlemesi ise Sonay Yağız'a aittir. Şarkı, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonun ilk bölümü olan 32. bölümünde izleyiciyle buluştu.

FERHAT GÖÇER’İN TAŞACAK BU DENİZ ŞARKISI OLAY OLDU

Ferhat Göçer’in “Sebep Oldu” şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk bölümünde kullanılması, farklı fan grupları arasında tartışmaya neden oldu. Göçer, yaşananların ardından kendisini beklemediği bir tartışmanın içinde bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, yaşanan süreci anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

FERHAT GÖÇER: “ÜÇ AYRI FAN GRUBU BİRBİRİNE DÜŞTÜ”

Ferhat Göçer, Taşacak Bu Deniz dizisinde “Sebep Oldu” şarkısının kullanılmasının ardından üç farklı fan grubunun karşı karşıya geldiğini söyledi. Yaşanan tartışmanın kendisine de yansıdığını belirten Göçer, sosyal medyada beklemediği tepkilerle karşılaştığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

FERHAT GÖÇER’DEN DİKKAT ÇEKEN “İHANET” AÇIKLAMASI

Ferhat Göçer, “Sebep Oldu” şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinde kullanılmasının ardından yaşanan tartışmanın kendisine de yansıdığını anlattı. Üç farklı fan grubunun karşı karşıya geldiğini belirten Göçer, bazı izleyicilerin kendisini “ihanete uğradık” düşüncesiyle eleştirdiğini söyledi. Göçer, yaşadığı tepkiyi “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle dile getirdi.

FERHAT GÖÇER YAŞANAN TARTIŞMANIN ARDINDAN KONUŞTU

Ferhat Göçer’in Yüksel Baltacı ile birlikte seslendirdiği “Sebep Oldu” şarkısı, Taşacak Bu Deniz’in 32. bölümünde izleyiciyle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümünde kullanılan şarkı, dizinin ardından sosyal medyada da gündem oldu.

Şarkının dizide yer almasının ardından farklı fan grupları arasında tartışma yaşandı. Göçer de kendisini bir anda bu tartışmanın içinde bulduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, üç ayrı fan grubunun karşı karşıya geldiğini belirterek, “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle yaşadığı süreci dile getirdi. Göçer ve Yüksel Baltacı’nın birlikte hazırladığı “Sebep Oldu” çalışmasının söz ve müziği Yüksel Baltacı’ya, düzenlemesi ise Sonay Yağız’a ait. Şarkı, Taşacak Bu Deniz’in Karadeniz atmosferiyle de dikkat çekti.

Ferhat Göçer’in “Sebep Oldu” şarkısı üzerinden yaşanan tartışma, Taşacak Bu Deniz izleyicileri ve farklı fan grupları arasında gündem oldu. Göçer’in yaşananlara ilişkin açıklamaları da sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şarkıcının sözleriyle başlayan tartışmanın nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.