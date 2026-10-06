Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:52

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

Ferhat Göçer, Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk bölümünde kullanılan “Sebep Oldu” şarkısı nedeniyle yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. Üç farklı fan grubunun karşı karşıya geldiğini söyleyen Göçer, “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:52

, dizisinin ilk bölümünde kullanılan “Sebep Oldu” şarkısıyla ilgili yaşanan tartışma hakkında konuştu. Galataport İstanbul’da görüntülenen Göçer, dizide şarkısının kullanılmasının ardından yaşanan süreci anlattı. Ünlü şarkıcının açıklamaları dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ferhat Göçer, 'Sebep Oldu' adlı şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinde kullanılmasının ardından farklı fan grupları arasında çıkan tartışmalar ve uğradığı tepkiler hakkında konuştu.
Ferhat Göçer, şarkının dizide yer almasıyla üç ayrı fan grubunun karşı karşıya geldiğini ve kendisini beklemediği bir tartışmanın içinde bulduğunu söyledi.
Göçer, sosyal medyada 'İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım' ifadeleriyle karşılaştığı tepkileri dile getirdi.
'Sebep Oldu' şarkısını Ferhat Göçer, Yüksel Baltacı ile birlikte seslendirdi.
Şarkının söz ve müziği Yüksel Baltacı'ya, düzenlemesi ise Sonay Yağız'a aittir.
Şarkı, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonun ilk bölümü olan 32. bölümünde izleyiciyle buluştu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

FERHAT GÖÇER’İN TAŞACAK BU DENİZ ŞARKISI OLAY OLDU

Ferhat Göçer’in “Sebep Oldu” şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinin ilk bölümünde kullanılması, farklı fan grupları arasında tartışmaya neden oldu. Göçer, yaşananların ardından kendisini beklemediği bir tartışmanın içinde bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, yaşanan süreci anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

FERHAT GÖÇER: “ÜÇ AYRI FAN GRUBU BİRBİRİNE DÜŞTÜ”

Ferhat Göçer, Taşacak Bu Deniz dizisinde “Sebep Oldu” şarkısının kullanılmasının ardından üç farklı fan grubunun karşı karşıya geldiğini söyledi. Yaşanan tartışmanın kendisine de yansıdığını belirten Göçer, sosyal medyada beklemediği tepkilerle karşılaştığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

FERHAT GÖÇER’DEN DİKKAT ÇEKEN “İHANET” AÇIKLAMASI

Ferhat Göçer, “Sebep Oldu” şarkısının Taşacak Bu Deniz dizisinde kullanılmasının ardından yaşanan tartışmanın kendisine de yansıdığını anlattı. Üç farklı fan grubunun karşı karşıya geldiğini belirten Göçer, bazı izleyicilerin kendisini “ihanete uğradık” düşüncesiyle eleştirdiğini söyledi. Göçer, yaşadığı tepkiyi “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle dile getirdi.

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

FERHAT GÖÇER YAŞANAN TARTIŞMANIN ARDINDAN KONUŞTU

Ferhat Göçer’in Yüksel Baltacı ile birlikte seslendirdiği “Sebep Oldu” şarkısı, Taşacak Bu Deniz’in 32. bölümünde izleyiciyle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümünde kullanılan şarkı, dizinin ardından sosyal medyada da gündem oldu.

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

Şarkının dizide yer almasının ardından farklı fan grupları arasında tartışma yaşandı. Göçer de kendisini bir anda bu tartışmanın içinde bulduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, üç ayrı fan grubunun karşı karşıya geldiğini belirterek, “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım” sözleriyle yaşadığı süreci dile getirdi. Göçer ve Yüksel Baltacı’nın birlikte hazırladığı “Sebep Oldu” çalışmasının söz ve müziği Yüksel Baltacı’ya, düzenlemesi ise Sonay Yağız’a ait. Şarkı, Taşacak Bu Deniz’in Karadeniz atmosferiyle de dikkat çekti.

Ferhat Göçer’den Taşacak Bu Deniz itirafı! “İhanete uğradık diye linçlenmeye başladım”

Ferhat Göçer’in “Sebep Oldu” şarkısı üzerinden yaşanan tartışma, Taşacak Bu Deniz izleyicileri ve farklı fan grupları arasında gündem oldu. Göçer’in yaşananlara ilişkin açıklamaları da sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şarkıcının sözleriyle başlayan tartışmanın nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ferhat göçer
#taşacak bu deniz
#Yüksel Baltacı
#Galataport İstanbul
#Sebep Oldu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.