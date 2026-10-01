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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:45

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümü öncesinde dikkat çeken bir sürprizle gündeme geldi. Sevilen şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizi izleyicilerinin merakını artırdı. Göçer'in X hesabından yaptığı, “Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?” paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:45

'in bu paylaşımı, sanatçının dizinin yeni bölümünde yer alacağı iddialarını beraberinde getirdi. Ancak edinilen bilgilere göre Göçer'in dizide uzun süreli bir oyunculuk rolüyle değil, müzikal bir sürprizle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Sanatçının yeni bölümde Taşacak Bu Deniz için hazırlanan şarkıyı seslendireceği belirtiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ferhat Göçer'in 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin yeni bölümünde yer alacağı ve müzikal bir sürpriz yapacağı iddiaları gündeme geldi.
Ferhat Göçer'in paylaşımındaki “misafir sanatçı” ifadesi, dizinin yeni bölümünde yer alacağı iddialarına yol açtı.
Göçer'in dizide uzun süreli oyunculuk rolüyle değil, “Taşacak Bu Deniz” için hazırlanan yeni şarkıyı seslendireceği belirtiliyor.
Dizinin hikayesi, Karadeniz'in coğrafyasında Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadeleyi, aşkı ve geçmişten gelen hesaplaşmaları konu alıyor.
Ferhat Göçer'in mevcut oyuncu kadrosunda oyuncu olarak yer almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.
“Taşacak Bu Deniz” yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşuyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE FERHAT GÖÇER SÜRPRİZİ! 

Ferhat Göçer'in paylaşımındaki “misafir sanatçı” ifadesi, dizinin takipçileri arasında yeni bölümle ilgili soru işaretleri oluşturdu. Özellikle Göçer'in paylaşımının cuma günü yayınlanacak bölüm öncesinde gelmesi, dikkatleri doğrudan diziye çevirdi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

, Karadeniz'in sert coğrafyasında Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadeleyi, aşkı ve geçmişten gelen hesaplaşmaları merkezine alıyor. Dizinin resmi internet sitesinde de hikâyenin Adil ve Esme'nin geçmişten gelen çatışmalarının yanı sıra aileler arasındaki mücadele üzerinden ilerlediği belirtiliyor. Bu nedenle Ferhat Göçer'in bölümde nasıl bir şekilde yer alacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

YENİ BÖLÜMÜN ŞARKISINI FERHAT GÖÇER SESLENDİRECEK

Ferhat Göçer sürprizinin oyuncu kadrosuna yeni bir karakter eklenmesinden çok müzik tarafında öne çıkması bekleniyor. Sanatçının, dizinin yeni bölümünde Taşacak Bu Deniz için hazırlanan yeni şarkıyı seslendireceği ifade ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte izleyicilerin merak ettiği “Ferhat Göçer hangi karakteri oynayacak?” sorusunun cevabı da önem kazanıyor. Göçer'in mevcut oyuncu kadrosunda yer alan Adil Koçari, Esme Furtuna, Oruç Furtuna, Eleni Miryano veya diğer karakterlerden birini üstleneceğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

Dizinin güncel oyuncu listelerinde , , Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu ve diğer oyuncuların karakterleri yer alıyor. Ferhat Göçer ise bu listede oyuncu olarak bulunmuyor.

“MİSAFİR SANATÇI KİMDUR?” SÖZLERİ MERAKI ARTIRDI

Göçer'in paylaşımında özellikle “misafir sanatçı” ifadesini kullanması dikkat çekti. Sanatçının doğrudan yeni bir karaktere hayat vereceğini açıklamak yerine soru şeklinde bir paylaşım yapması, sürprizin bölüm içinde ortaya çıkacağı izlenimini güçlendirdi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

Taşacak Bu Deniz'in müzikleri de dizinin atmosferinde önemli bir yere sahip. Karadeniz ezgilerinin öne çıktığı yapımda müzikler, hikâyenin duygusal bölümlerinde sık sık kullanılıyor. Dizinin resmi tanıtımlarında da Karadeniz'in dağları, denizi ve türkülerinin hikâyenin önemli unsurlarından olduğu vurgulanıyor.

Bu açıdan Ferhat Göçer'in yeni bölümde seslendireceği şarkının hangi sahnede kullanılacağı da izleyicilerin merak ettiği başlıklardan biri oldu.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Ferhat Göçer sürprizi! Ferhat Göçer Taşacak Bu deniz dizisine hangi karakter ile gelecek?

TAŞACAK BU DENİZ YİNE CUMA AKŞAMI EKRANDA

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'de ekranında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölüm öncesinde ortaya çıkan Ferhat Göçer sürprizi ise sosyal medyada dizinin müzikleriyle ilgili beklentiyi artırdı. Göçer'in seslendireceği şarkının bölümde nasıl kullanılacağı ve sanatçının ekranda görünüp görünmeyeceği cuma akşamı belli olacak.
 

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#ferhat göçer
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#taşacak bu deniz
#Medya
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