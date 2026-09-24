Dizinin mevcut yayın düzeninde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre Taşacak Bu Deniz’in 32. bölümü TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Dolayısıyla “Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?” sorusunun cevabı evet. Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden başlamadı?

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HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman? Taşacak Bu Deniz neden başlamadı? Taşacak Bu Deniz dizisinin mevcut yayın düzeninde değişiklik olmadığı ve 33. bölümüyle 25 Eylül Cuma günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Dizinin 33. bölümü, ikinci sezonun ikinci bölümü olarak 25 Eylül Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak. Yeni sezonda Esme, Adil ve Eleni'nin hikayelerinde yeni bir dönem açılıyor ve Koçari ile Furtuna aileleri arasındaki gerilim artıyor. İkinci sezona Ayla Baki (Emriye Varoğlu), Buse Sinem İren (Huriye Varoğlu) ve Ali Önsöz (Cengiz Volkov) dahil oluyor. Emriye, Adil Koçari'nin halası ve süt annesi olarak aile dengelerini değiştirecek bir karakter. Huriye, dışarıdan sakin görünse de hesaplarını gizlemeyen bir karakter olarak tanıtılıyor. Cengiz Volkov, Timur Volkov'un oğlu ve kaba kuvvet yerine analiz yeteneğiyle çatışmalara farklı bir yön verecek.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İkinci sezonun ikinci bölümü olarak ekrana gelecek 32. bölümün yayın tarihi 25 Eylül Cuma olarak öne çıkıyor. Dizinin haftalık cuma yayın düzeninin devam etmesi nedeniyle yeni bölümün saat 20:000’da başlaması bekleniyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Esme, Adil ve Eleni’nin hikâyesinde yeni bir dönem açıldı. İlk sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından karakterlerin önündeki sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki gerilim de yeni sezonda farklı karakterlerin dahil olmasıyla genişliyor.

YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI?

Taşacak Bu Deniz’in ikinci sezonunda Ayla Baki, Buse Sinem İren ve Ali Önsöz dikkat çeken yeni isimler arasında yer alıyor. Ayla Baki, Emriye Varoğlu karakterini üstlenirken Buse Sinem İren Huriye Varoğlu rolüyle hikâyeye dahil oluyor. Ali Önsöz ise Cengiz Volkov karakterini üstleniyor.

Emriye, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak aile içindeki dengeleri değiştirecek bir karakter şeklinde konumlanıyor. Huriye ise dışarıdan daha sakin ve uyumlu görünmesine rağmen hesaplarını gizlemeyen bir karakter olarak öne çıkıyor.

Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu. Hukuk bilgisi ve insanları analiz etme yeteneğiyle hareket eden Cengiz’in, kaba kuvvet yerine farklı yöntemleri tercih etmesi yeni sezondaki çatışmaların yönünü değiştirecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezon tanıtımları izleyiciyle buluşurken 32. bölüm için fragman konusunda resmi olarak doğrulanmış içeriklerin takip edilmesi gerekiyor. Sosyal medyada dizi adına paylaşılan her görüntünün resmi fragman olarak değerlendirilmemesi önem taşıyor.

