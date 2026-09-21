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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:56

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda hikâyenin dengelerini değiştirecek üç yeni karakter izleyici karşısına çıkacak. Ayla Baki’nin Emriye, Buse Sinem İren’in Huriye ve Ali Önsöz’ün Cengiz Volkov karakterine hayat vereceği dizide, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki gerilim daha da büyüyecek. Özellikle Emriye’nin Adil’e karşı tavrı, Esme ile Adil’in kurmaya çalıştığı aile düzenini doğrudan etkileyecek.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:56

Taşacak Bu Deniz'de 20 yılın ardından yeniden bir araya gelen , Adil ve ’nin aile olma mücadelesi sürerken, üç yeni karakter farklı hesaplarla Karadeniz’e gelecek. Adil’in halası ve süt annesi Emriye, onun Esme ile evlenmesini kabullenmeyecek. Huriye’nin Adil’e yönelik ilgisi ve Cengiz Volkov’un Şerif Furtuna’nın yanında yer alması, dizide yeni çatışmaların kapısını aralayacak.

TAŞACAK BU DENİZ’E ÜÇ YENİ İSİM

Ayla Baki’nin oynayacağı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikâyeye dahil olacak. Yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, güçlü karakteri ve sert tavrıyla dikkat çekecek.
Emriye’nin dönüşünün arkasında yalnızca geçmişten gelen bağlar bulunmuyor. Adil üzerindeki etkisini yeniden kullanmak isteyen Emriye, yeğeninin hayatıyla ilgili kararlarına müdahale edecek.

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

Emriye’ye göre Adil’in affedilmesi zor olan bir tercihi bulunuyor: "Kanına sırt dönüp Şerif Furtuna’nın eski karısıyla evlenmek!"

Adil’i kendi oğlundan ayırmayan Emriye, bu kez Esme ile arasındaki bağı koparmak için harekete geçecek.

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

HURİYE'NİN HEDEFİNDE ADİL VAR

Buse Sinem İren’in oynayacağı Huriye Varoğlu, Emriye ile birlikte Koçari ailesinin hayatına girecek. İlk bakışta sıcak ve yardımsever tavırlarıyla çevresindekilerin güvenini kazanacak Huriye, olayların ilerlemesiyle farklı bir yönünü gösterecek.

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

Evin işleyişine kısa sürede uyum sağlayan, insanlarla kolay iletişim kuran Huriye, aynı zamanda fırsatları değerlendirmeyi bilen bir karakter olarak öne çıkacak. Onun Koçari ailesindeki asıl hedefi ise Adil olacak.
Huriye’nin Adil’e duyduğu ilgi, Esme ile arasındaki ilişkiyi de yeni bir sınavın içine sokacak.

CENGİZ VOLKOV, ŞERİF'İN YANINDA

Ali Önsöz’ün oynayacağı Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu olarak hikâyeye katılacak. Babasının aksine sorunları kaba kuvvetle çözmek yerine bilgisi ve hukuk alanındaki yetenekleriyle ilerleyen Cengiz, Şerif Furtuna’nın önemli kozlarından biri olacak.

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

Moskova’da büyüyen ve eğitim hayatını Londra’da sürdüren Cengiz, dört dil bilen genç bir avukat. İnsanların zayıf noktalarını kolayca fark edebilmesi, onu güçlü bir rakip haline getirecek. Cengiz, Timur Volkov’un açamadığı kapıları hukuk bilgisi ve ikna gücüyle açmaya çalışacak. Şerif’in yanında yer alarak Esme ve Adil’in karşısında önemli bir engel oluşturacak.

Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

CENGİZ'İ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILAŞMA BEKLİYOR

Cengiz’in Karadeniz’e gelişi, yalnızca Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki mücadeleyi etkilemeyecek. Annesinin memleketine gelen Cengiz, burada hesaplarının dışında gelişen bir durumla karşılaşacak.

Karşısında etkileyemediği, satın alamadığı ve kolayca çözemediği bir isim bulunacak: Eleni. Bu karşılaşmanın Cengiz’in planlarını nasıl değiştireceği ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Emriye’nin Adil üzerindeki baskısı, Huriye’nin Adil’e yönelik ilgisi ve Cengiz Volkov’un Şerif’in yanında mücadeleye katılmasıyla Taşacak Bu Deniz dizisinde aile ilişkileri ve dengeler yeniden şekillenecek.

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#Esme
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#Adil
#Emriye
#Cengiz Volkov
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