Taşacak Bu Deniz’e üç yeni isim! Adil ve Esme’nin yuvası tehlikede

Taşacak Bu Deniz'de 20 yılın ardından yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni’nin aile olma mücadelesi sürerken, üç yeni karakter farklı hesaplarla Karadeniz’e gelecek. Adil’in halası ve süt annesi Emriye, onun Esme ile evlenmesini kabullenmeyecek. Huriye’nin Adil’e yönelik ilgisi ve Cengiz Volkov’un Şerif Furtuna’nın yanında yer alması, dizide yeni çatışmaların kapısını aralayacak.

TAŞACAK BU DENİZ’E ÜÇ YENİ İSİM

Ayla Baki’nin oynayacağı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikâyeye dahil olacak. Yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, güçlü karakteri ve sert tavrıyla dikkat çekecek.

Emriye’nin dönüşünün arkasında yalnızca geçmişten gelen bağlar bulunmuyor. Adil üzerindeki etkisini yeniden kullanmak isteyen Emriye, yeğeninin hayatıyla ilgili kararlarına müdahale edecek.

Emriye’ye göre Adil’in affedilmesi zor olan bir tercihi bulunuyor: "Kanına sırt dönüp Şerif Furtuna’nın eski karısıyla evlenmek!"

Adil’i kendi oğlundan ayırmayan Emriye, bu kez Esme ile arasındaki bağı koparmak için harekete geçecek.

HURİYE'NİN HEDEFİNDE ADİL VAR

Buse Sinem İren’in oynayacağı Huriye Varoğlu, Emriye ile birlikte Koçari ailesinin hayatına girecek. İlk bakışta sıcak ve yardımsever tavırlarıyla çevresindekilerin güvenini kazanacak Huriye, olayların ilerlemesiyle farklı bir yönünü gösterecek.

Evin işleyişine kısa sürede uyum sağlayan, insanlarla kolay iletişim kuran Huriye, aynı zamanda fırsatları değerlendirmeyi bilen bir karakter olarak öne çıkacak. Onun Koçari ailesindeki asıl hedefi ise Adil olacak.

Huriye’nin Adil’e duyduğu ilgi, Esme ile arasındaki ilişkiyi de yeni bir sınavın içine sokacak.

CENGİZ VOLKOV, ŞERİF'İN YANINDA

Ali Önsöz’ün oynayacağı Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu olarak hikâyeye katılacak. Babasının aksine sorunları kaba kuvvetle çözmek yerine bilgisi ve hukuk alanındaki yetenekleriyle ilerleyen Cengiz, Şerif Furtuna’nın önemli kozlarından biri olacak.

Moskova’da büyüyen ve eğitim hayatını Londra’da sürdüren Cengiz, dört dil bilen genç bir avukat. İnsanların zayıf noktalarını kolayca fark edebilmesi, onu güçlü bir rakip haline getirecek. Cengiz, Timur Volkov’un açamadığı kapıları hukuk bilgisi ve ikna gücüyle açmaya çalışacak. Şerif’in yanında yer alarak Esme ve Adil’in karşısında önemli bir engel oluşturacak.

CENGİZ'İ BEKLEMEDİĞİ BİR KARŞILAŞMA BEKLİYOR

Cengiz’in Karadeniz’e gelişi, yalnızca Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki mücadeleyi etkilemeyecek. Annesinin memleketine gelen Cengiz, burada hesaplarının dışında gelişen bir durumla karşılaşacak.

Karşısında etkileyemediği, satın alamadığı ve kolayca çözemediği bir isim bulunacak: Eleni. Bu karşılaşmanın Cengiz’in planlarını nasıl değiştireceği ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Emriye’nin Adil üzerindeki baskısı, Huriye’nin Adil’e yönelik ilgisi ve Cengiz Volkov’un Şerif’in yanında mücadeleye katılmasıyla Taşacak Bu Deniz dizisinde aile ilişkileri ve dengeler yeniden şekillenecek.