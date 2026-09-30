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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:15

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna dahil olan Ayla Baki'nin yeğeninin Survivor yarışmasında yer aldığı bilgisi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Emriye Hala karakteri ile oyuncu kadrosuna dahil olan ismin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:15

ekranlarının sevilen dizisi , yeni sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Emriye Hala olarak diziye katılan karakteri oynayan Ayla Baki'nin yeğeni ise daha önce Survivor'da yarışmış.

TAŞACAK BU DENİZ'İN EMRİYE HALASININ SURVİVOR'DA YARIŞAN YEĞENİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ilgi gören Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna Ayla Baki dahil oldu. 

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

Sevilen oyuncunun yeğeni ise 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarışmış. Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLAR VİRAL OLDU

Anıl Berk Baki, 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yer almış Finale çıkamayan isim başarılı mücadelesi ile kısa sürede dikkat çekmişti. Galatasaray Lisesi mezunu olan isim çocuk yaşlardan yelken sporunda milli takım sporcusu olmuştu. 

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halasını oynayacak olan Ayla Baki'nin yeğeni olduğu ise sosyal medyadaki fotoğraflar ile ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonu ile 2 Ekim akşamı ekranlara gelecek. Cuma akşamı 20.00'de seyirci ile buluşacak olan dizi için geri sayım başladı.

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ETİKETLER
#TRT 1
#taşacak bu deniz
#anıl berk baki
#Emriye Hala
#Ayla Baki
#Magazin
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