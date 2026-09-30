Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halası Ayla Baki'nin Survivor'da yarışan yeğeni bakın kimmiş

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Emriye Hala olarak diziye katılan karakteri oynayan Ayla Baki'nin yeğeni ise daha önce Survivor'da yarışmış.

TAŞACAK BU DENİZ'İN EMRİYE HALASININ SURVİVOR'DA YARIŞAN YEĞENİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ilgi gören Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna Ayla Baki dahil oldu.

Sevilen oyuncunun yeğeni ise 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarışmış. Ayla Baki Yücesoy, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin halası çıktı.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFLAR VİRAL OLDU

Anıl Berk Baki, 2018 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yer almış Finale çıkamayan isim başarılı mücadelesi ile kısa sürede dikkat çekmişti. Galatasaray Lisesi mezunu olan isim çocuk yaşlardan yelken sporunda milli takım sporcusu olmuştu.

Taşacak Bu Deniz'in Emriye Halasını oynayacak olan Ayla Baki'nin yeğeni olduğu ise sosyal medyadaki fotoğraflar ile ortaya çıktı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonu ile 2 Ekim akşamı ekranlara gelecek. Cuma akşamı 20.00'de seyirci ile buluşacak olan dizi için geri sayım başladı.