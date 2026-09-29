Taşacak Bu Deniz dizisinde büyük hata! Adil'in bileğindeki takip cihazı yeni sezon bölümünü ifşa etti

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla beklenirken, projeye dair büyük bir hata sosyal medyada hızla yayıldı. Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan ve televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden iddialı projenin 2. sezonuna sayılı günler kala sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, fenomen projenin yeni sezonunu ifşa etti. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana seyirciden büyük beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri sırasında çekilen bir fotoğraf karesi projenin sıkı takipçileri arasında hızla yayıldı. Fotoğraf karesinde Adil'in bileğindeki takip cihazı dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf izleyiciler tarafından farklı farklı yorumlandı. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezonun yayınlanacağı günü heyecanla beklerken, Adil'in bileğindeki takip cihazı yeni sezon bölümünü ifşa etti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ SEZON BÖLÜMÜNE DAİR DETAYLAR İFŞA OLDU!

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon bölümüne dair detaylar sosyal medyada ifşa oldu. 5 Haziran Cuma 2026 günü sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkan iddialı projenin 2. sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali yaptığı günden bu yana yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni sezon bölümlerine dair ipuçları ortaya çıktı. Yayınlandığı günden sezon finaline kadar izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran iddialı proje reyting rekorlarına imza attı.

Reytinglerde sergilediği başarısıyla yeni sezonu garantileyen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda ne gibi gelişmelerin yaşanacağı projenin sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlanmıştı. TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna sayılı günler kala sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, fenomen projenin yeni sezonunu ifşa etti. Cuma akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu heyecanla beklenirken, dizisinin çekimleri sırasında çekilen bir fotoğraf karesi projenin sıkı takipçileri arasında hızla yayıldı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri sırasında yapılan röportajın karesi sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafta Adil'in bileğindeki takip cihazı dizinin fan kitlesinin gözünden kaçmadı. Adil'in bileğinde takip cihazının olması ev hapsine çarptırıldığı iddialarını da beraberinde getirdi. Nefes kesen sezon finaliyle izleyiciyi merakta bırakan projenin yeni sezon bölümlerinde Adil'in ev hapsinde olacağı ve takip cihazıyla takip edileceği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf karesinde Adil'in bileğindeki takip cihazı dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf izleyiciler tarafından farklı farklı yorumlandı. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezonun yayınlanacağı günü heyecanla beklerken, Adil'in bileğindeki takip cihazı yeni sezon bölümünü ifşa etti. Gözler ise Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonda yayınlanacak 32. bölümüne çevrildi.

YENİ SEZONA SAYILI GÜNLER KALDI!

TRT 1’in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon hazırlıkları devam ederken, yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Cuma akşamlarının aranan fenomen dizisi için geri sayımın başladığı öğrenildi. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni sezonunun 2 Ekim 2026 tarihinde izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu.

Diziden ayrılan isimler, kadroya dahil olan yeni oyuncular ve hikayenin nasıl şekilleneceği izleyicide büyük merak uyandırırken, 2. sezona dair ipuçları da sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında geçen sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 32. bölümünde ne gibi gelişmelerin yaşanacağı da merak konusu oldu. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki gerilim ivme kazanacağı düşünülürken Adil'in ise ev hapsine çarptırılacağı iddia ediliyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın üstlendiği fenomen projenin yeni sezonu seyirci tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımının yeni sezon ilk bölümü 2 Ekim 2026 Cuma saat 20.00'da seyircisiyle buluşmaya geliyor.