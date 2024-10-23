Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi! Günlerdir hastanede tedavi altındaydı

23 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:49

Bu ayın başında hastalığı nükseden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan sevindiren haber geldi. Taburcu olan Filiz Akın, haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Türk sinemasının önemli oyuncularından biri olan Filiz Akın​, geçtiğimiz haftalarda sık kullandığı sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Günler sonra ilk paylaşımını yapan Filiz Akın, hastaneden taburcu olduğunu müjdeledi.

FİLİZ AKIN HASTANEDEN TABURCU OLDU

Kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Filiz Akın, yaklaşık 40 gündür sosyal medya hesabından herhangi paylaşımda bulunmuyor. Hastanede tedavi altında olan Filiz Akın'dan sevenlerini mutlu edecek haber geldi.

Yeşilçam​ oyuncusu 81 yaşındaki Filiz Akın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve evine geri döndü. Uzun bir aradan sonra paylaşım yapan Filiz Akın, “Herkese merhaba” notunu düştü.