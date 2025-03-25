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 | Dilek Ulusan

Filiz Akın'ın neden sessiz sedasız defnedildiği ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Sadece ailesinin katıldığı bir cenaze töreniyle defnedilen Filiz Akın'ın neden sessiz sedasız gömüldüğü ortaya çıktı.

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Filiz Akın'ın neden sessiz sedasız defnedildiği ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 11:03

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

FİLİZ AKIN'IN ZARAFETİ CENAZESİNE DE YANSIDI

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Herkes Filiz Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğini sorarken, gerçek ortaya çıktı. Tüm yakınları Filiz Akın'ın vefatının ardından oyuncunun zarafetinden bahsetti. Kibarlığı ile bilinen Filiz Akın, cenazesinde de sadeliği ön plana tuttu. Yaşamı boyunca şaşalı hayattan uzak duran Filiz Akın, cenazesinde de aynı sadeliği istedi. Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri de, başkalarına yük olmaktı.

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Sıkça Sorulan Sorular

FİLİZ AKIN KAÇ YAŞINDA?
2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Filiz Akın’ın gerçek adı Suna’dır. Anne tarafı Arnavut olan Akın, aslen Çerkez’dir. Akın, 1946 yılına kadar babasının görev yeri olan Beypazarı’nda yaşamını sürdürdü. 1962 yılında bir artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya fotoğrafını gönderen Akın, yarışmanın kazanarak, yapımcı ve yönetmen Memduh Ün’ün kendisini fark etmesini sağladı. Akın’ın yeteneğini fark eden Memduh Ün, Akın’ı büyük bir ısrarla oyunculuğa davet etti.
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