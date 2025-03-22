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 | Dilek Ulusan

Filiz Akın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Cenazesine sadece ailesi katıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

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Filiz Akın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Cenazesine sadece ailesi katıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 17:01

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Vefatı sonrası açıklama yapan Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

FİLİZ AKIN DEFNEDİLDİ

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal yayınladığı mesajda "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Uzun süredir kanserle mücadele eden Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süre tedavi altında tutuldu. Eşiyle beraber bir süredir Bodrum'da yaşayan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Bir süredir tedavisine devam eden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

FİLİZ AKIN FİLMLERİ NELERDİR?
Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakâr kadınları canlandırmış ve siyah saçlı aktrislerin saltanatını yıkıp Türkiye sinemasında "sarışın esas kadın" sayfası açmıştır. Karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim, Akın'ın en beğenilen filmleri arasındadır. Akın, Ankara Ekspresi filminde oynadığı "Hilda" karakteriyle 1971'de kariyerinin tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, özellikle 2000 yılından sonra da pek çok onur ödülüne değer görülmüştür. Ayrıca Filiz Akın, sinemada aktif olduğu yıllarda "Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu" ünvanına sahip olmuştur
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