Filiz Akın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Cenazesine sadece ailesi katıldı

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. Vefatı sonrası açıklama yapan Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, cenaze işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

FİLİZ AKIN DEFNEDİLDİ

Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal yayınladığı mesajda "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Uzun süredir kanserle mücadele eden Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süre tedavi altında tutuldu. Eşiyle beraber bir süredir Bodrum'da yaşayan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Bir süredir tedavisine devam eden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.