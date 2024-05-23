Fırat Tanış ilk kez şiddet iddiaları hakkında konuştu

23 May 2024 10:20 - Güncelleme : 23 May 2024 10:20

İstanbullu Gelin, Menekşe ile Halil, Beyaz Melek ve Adım Farah gibi yapımlarda rol alan Fırat Tanış, sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Konu hakkında ilk kez konuşan oyuncu, iddiaları yalanladı.

FIRAT TANIŞ, ŞİDDET İDDİALARINA İLK KEZ CEVAP VERDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fırat Tanış, İstanbul Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını cevapladı. Bir süre sevgili olduğu piyanist İklim Tamkan,'ın psikolojik şiddete maruz kaldığı iddiaları hakkında konuşarak, "Ayrılık yaşadık ama böyle bir şey olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Fırat Tanış hakkında bir açıklamada bulunan İklim Tamkan, "Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikâyeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım" demişti.