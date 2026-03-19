Friends'in yıldızı Lisa Kudrow'dan şoke eden estetik itirafı! "Botoks hayatımı kabusa çevirdi!"

Friends dizisinin efsanevi ismi Lisa Kudrow'un 60 yaşında yaptırdığı ilk estetik müdahale sonrası kabusu yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncu yaptırdığı botoksu "hayatımı kabusa çevirdi" diyerek anlatırken, yüzünün korkunç reaksiyonlar verdiğini söyledi.

LISA KUDROW İLK ESTETİK İŞLEMİNDEN SONRA KABUSU YAŞADI

Uzun yıllar boyunca yüzüne herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmaktan kaçınan ve doğal görünümüyle ekranlarda yer alan Lisa Kudrow, botoks ile tanışmak için 60 yaşını beklediğini belirtti. Ancak bu ilk deneyimi, ünlü oyuncu için tam anlamıyla bir hüsrana dönüştü.

ESTETİK İŞLEMLERE TÖVBE ETTİ

İşlemin ardından yüzünde beklenmedik ve ürkütücü reaksiyonlar geliştiğini dile getiren Kudrow, "Botoks yaptırdıktan sonra gözlerimde çok ciddi bir tahriş ve şiddetli bir iltihaplanma meydana geldi. Sadece bununla da kalmadı, alnımda daha önce hiç görmediğim, son derece tuhaf bir desen belirdi. Sanırım botoks ile olan ilişkim tamamen ve sonsuza dek bitti," diyerek bir daha iğneli kozmetik işlemlere yaklaşmayacağının altını kesin bir dille çizdi.

Kudrow, "Beni en çok korkutan şey, bir ameliyatın ters gitmesi, yüzümün iyileşmemesi ve görünümümün tamamen yapay, doğal olmayan bir hale bürünmesi," diyerek ekledi: "Seyircilerin beni izlerken yüzümdeki yapaylıklara takılıp, asıl odaklanmaları gereken performansımdan kopmalarını asla istemedim." dedi.

YAŞLANMANIN KENDİSİ İÇİN ZOR OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yaşlanma süreciyle yüzleşmenin her insan gibi kendisi için de zorlu anları barındırdığını samimiyetle dile getiren usta oyuncu, "Bazen aynaya baktığımda gelecekteki o yaşlı, büyükanne figürünü görmekten korkuyorum," itirafında bulundu. Ancak bu korkuya yenik düşmek yerine hayatın doğal akışını kabullenmeyi seçtiğini belirten Lisa Kudrow, bu sürecin oyunculuk kariyerine katacağı derinlikten de oldukça umutlu: "Bir yandan da yaşlı karakterleri, daha olgun ve derinlikli rolleri hakkını vererek oynamak için büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.