Fulden Uras son sağlık durumunu paylaştı ! ''Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum''

15 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:59

Meme kanserine yakalanan Fulden Uras, geçirdiği sayısız ameliyattan sonra son sağlık durumu hakkında konuştu. 56 yaşındaki sanatçı Fulden Uras, "Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım" dedi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, son yaptığı paylaşımda sevenlerine mutlu haberi verdi. 56 yaşındaki Fulden Uras, "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı" dedi.

FULDEN URAS'TAN SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER

Fulden Uras, sosyal medya hesabından "Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış, bir kere daha anladım" ifadelerini kullandı. Kendisine destek olanlara teşekkür eden şarkıcı, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah, razı olsun" mesajını paylaştı.