Fulya Öztürk ne kazası geçirdi? Fulya Öztürk sağlık durumu nasıl?

Fulya Öztürk trafik kazası geçirdiği iddiasıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hastane ortamında çekilmiş izlenimi veren ve yüzünde darbe izleri olduğu görülen fotoğraf, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak geniş etkileşim aldı.



Özetle

FULYA ÖZTÜRK NE KAZASI GEÇİRDİ?



Paylaşımda Öztürk için “geçmiş olsun” mesajları yapılması çağrısında bulunulurken, söz konusu görselin yapay zekâ ürünü olduğu ve herhangi bir gerçek olaya dayanmadığı anlaşıldı.

Konuya ilişkin resmi bir kaza kaydı ya da sağlık açıklaması bulunmadığı bildirildi.

FULYA ÖZTÜRK SAĞLIK DURUMU NASIL?

İddiaların yayılmasının ardından Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kazaya karıştığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Öztürk, “Buna inanıp geçmiş olsun yazan 5 bin kişi… Bunu yapana da buna inanan insanlarımıza da ne diyeyim şimdi ben” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

YAPAY ZEKÂ VE BİLGİ KİRLİLİĞİ

Yaşananlar, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin gerçekmiş gibi dolaşıma sokulmasının yol açtığı bilgi kirliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasının hem kişilik haklarına zarar verdiğini hem de kamuoyunun güvenini zedelediğini vurguluyor.



FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?



Fulya Öztürk 5 Ocak 1989 Seyhan Adana doğumludur. Türk gazeteci, muhabir ve sunucudur. 2013–2021 yılları arasında özellikle afet bölgelerinden yaptığı canlı yayınlar, Afrika’nın yoksul ülkelerindeki saha çalışmaları, Çorlu tren kazası ve Dağlık Karabağ Savaşı sırasındaki aktarımlarıyla dikkat çekmiştir. 2021–2022 döneminde sunduğu gündüz kuşağı programıyla da geniş kitlelerce tanınmıştır.