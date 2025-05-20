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 | Dilek Ulusan

Galatasaray'ın Yenikapı kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başladı. Yenikapı Meydanı'nda yapılacağı iddia edilen kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu.

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Galatasaray'ın Yenikapı kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:33

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunacak. TFF’nin bu talebe olumlu yaklaştığı ve kupanın Yenikapı Miting Alanı’nda teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Sahne alması planlanan sanatçılarla da iletişim kuruldu.

GALATASARAY KUTLAMALARINA ÜNLÜ YAĞACAK

Haluk Yürekli'nin iddialarına göre; Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak konvoyla üstü açık otobüsle kutlama alanına geçecek. Kutlamalarda birçok sanatçının sahne alması ve etkileyici görsel gösterilerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sahne alacak sanatçılar arasında ise; Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın Yenikapı kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ DUA LIPA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yakup Çınar: "Galatasaray, Yenikapı'da tarihi kutlama yapacak. Yerli sanatçılar gelecek. Yabancı da çok önemli isimler var şu an görüşülen. Dua Lipa, programı uymadığı için gelemiyor." diyerek çok konuşulacak bir iddia da bulundu.

Galatasaray'ın Yenikapı kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

GALATASASARAY KUPA TÖRENİ NEREDE, SAAT KAÇTA?
Kulübün, İstanbul Valiliği’ne Yenikapı’da 1 milyon taraftarla kutlama yapmak için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Sanatçıların da sahne alacağı kutlamaların saat kaçta başlayacağı ise henüz belli değil.
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