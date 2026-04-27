Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük derbi dün akşam gerçekleşti. Türkiye’nin büyük heyecanla izlediği derbi sonucu Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek mağlup etti. Büyük derbi sonrası ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları gelirken ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan da ‘Ederson’ göndermesi geldi. Derbi sonrası yapılan bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı Şahan Gökbakar’dan derbi sonrası gönderme! Ederson paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbi sonrası ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'a yönelik esprili sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaraylı ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları geldi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'a esprili bir dille göndermede bulundu. Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAYLI ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN DERBİ SONRASI GÖNDERME!

Dün akşam futbol severlerin heyecanlı olduğun günlerden biriydi. Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk için kritik bir viraj olan derbide bir araya geldiler. Tüm Türkiye, RAMS Park’tan gelecek skorları takip ederken, Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-0 yendi.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira’nın golleriyle derbi sonrası sosyal medya adeta sarı-kırmızıya boyandı. Özellikle de ünlü isimlerden peş peşe derbi paylaşımları geldi. Fenerbahçe mağlup olmasıyla üzülürken Galatasaraylılar kazanmanın bayramını kutladılar.

Bu isimlerden biri de Galatasaray’a olan hayranlığıyla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Şahan Gökbakar’da göndermeli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Maç sırasında kırmızı kart gören Ederson’lu sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

EDERSON PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Fenerbahçe’nin kalecilerinden olan Ederson, maç sırasında kırmızı kart görmesiyle birlikte sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray’a olan hayranlığı ile bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kırmızı kart gören Ederson’a gönderme de bulunarak sosyal medya paylaşımı yaptı.

Dün akşam oynanan büyük derbi sonrası Galatasaray 3-0 Fenerbahçe’yi yenerek futbol severleri sevindirdi. Ancak Fenerbahçe hayranlarını üzen bu haber sonrası sosyal medyada da çok fazla derbi paylaşımları geldi. Ünlü isimler bile derbi hakkında paylaşımlarını yaptılar.

Pelin Öztekin, Umut Oğuz, Serkay Tütüncü ve Şahan Gökbakar gibi isimler sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldular Özellikle de Şahan Gökbakar’ın ‘Ederson’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Şahan Gökbakar, kırmızı kart gören Ederson’a göndermede bulunarak, “Ne Ederson onu biçerson” esprisiyle gündem oldu. Ederson’un fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekerek kendine has yorumuyla oldukça çok konuşuldu.