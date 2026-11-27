Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, özel hayatında da önemli bir adım attı. Genç futbolcu, Tuğçe Alaca ile düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Çiftin yakınları ve sevdiklerinin eşlik ettiği bu özel günden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğün kareleri, futbolcunun hayranları tarafından merakla karşılandı. İşte merak edilen Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğünden ilk kareleri...

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HABERİN ÖZETİ Galatasaraylı Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca evlendi! Düğünlerinden ilk kareler Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca, 27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşen bir törenle evlendi. Çiftin evlilik teklifi 1 Ocak 2026'da atılmıştı. Düğün fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü. Tuğçe Alaca'nın gelinliği beğeni topladı. Yunus Akgün'ün bir fotoğrafta bacak boyunun uzun görünmesi yorumlara neden oldu.

YUNUS AKGÜN VE TUĞÇE ALACA EVLENDİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile 27 Kasım 2026 tarihinde dünyaevine girdi. Çiftin düğününden paylaşılan ilk fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik alan Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca'nın mutluluk pozları dikkat çekti.

Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı ise 1 Ocak 2026'da atılmıştı. Yunus Akgün'ün evlilik teklifine evet diyen Tuğçe Alaca, bu özel anı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Alaca, paylaşımında, "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerine yer vermişti.

Evlilik teklifinin ardından düğün heyecanı yaşayan çift, sonunda hayatlarını birleştirdi. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğününden gelen ilk kareler, futbolcunun hayranları ve magazin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Çiftin mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Yunus Akgün'ün nikah şahitleri ise Dursun Özbek, Fatih Terim ve Okan Buruk'tu.

GELİNLİK BEĞENİ TOPLADI

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın düğününden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Özel gecede Tuğçe Alaca'nın tercih ettiği gelinlik, zarif tasarımı ve şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Gelinin düğün tarzı beğeni toplarken, fotoğraflardaki başka bir detay da takipçilerin gözünden kaçmadı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün bir karede dikkat çeken uzun bacak boyu, sosyal medyada yorum konusu oldu. Fotoğrafın 0.5 kamera ölçeğiyle çekildiğine dair iddialar, görüntüdeki perspektif farklılığını da gündeme getirdi. Geniş açı etkisiyle çekilen karede Yunus Akgün'ün bacaklarının olduğundan daha uzun görünmesi dikkat çekti.