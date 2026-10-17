Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, bu kez Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu. Umuda Koşanlar Derneği ile bölgedeki çalışmalarını sürdüren Özçelik, çocukların yaşadıklarını dinledi ve onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar, Özçelik’in sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gamze Özçelik’ten Mısır’da duygulandıran buluşma! Gazzeli çocuklarla bir araya geldi Eski oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği çalışmaları kapsamında Mısır'a giderek Gazzeli çocuklarla ve tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Gamze Özçelik, Mısır'daki ziyareti sırasında savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklarla yakından ilgilendi, onların hikayelerini dinledi ve tedavi görenleri ziyaret etti. Özçelik, Gazze'den ciddi hastalıklar ve ağır yaralanmalar nedeniyle Mısır'a tedavi için gelen binlerce insanın olduğunu belirtti. Hastaların ve ailelerinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Özçelik, bölgedeki insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek destek çağrısında bulundu. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar ve görüntüler Özçelik'in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

GAMZE ÖZÇELİK, MISIR’DA GAZZELİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım faaliyetlerine ağırlık veren Gamze Özçelik, Mısır’da Gazzeli çocuklarla bir araya geldi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’nin bölgedeki çalışmalarını yerinde takip eden Özçelik, savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklarla yakından ilgilendi.

Mısır’daki ziyaretinde çocukların yaşadıklarını dinleyen Özçelik, onların hikayelerine tanıklık etti. Eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrencilerle buluşan ünlü isim, tedavi gören çocukları da ziyaret etti. Gazzeli çocukların yaşadıklarını dinlerken duygusal anlar yaşayan Özçelik’in ziyareti, sosyal medyada da ilgi gördü.

Yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündeme gelen Gamze Özçelik, bu ziyaretiyle bir kez daha Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Umuda Koşanlar Derneği’nin bölgedeki faaliyetlerini takip eden Özçelik’in Mısır’dan paylaşılan görüntüleri, ziyaretin en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

ÖZÇELİK, YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU SÖZLERE YER VERDİ

Gamze Özçelik, Mısır’da tedavi gören Gazzelilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Gazze’den ciddi hastalıklar ve ağır yaralanmalar nedeniyle Mısır’a gelen binlerce insanın bulunduğunu belirten Özçelik, hastaların ve ailelerinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

“Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var.”

Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Özçelik, Gazzeli çocuklarla ve tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında onların hikayelerini dinleyen ünlü isim, bölgedeki insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.