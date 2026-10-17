Gamze Özçelik’ten Mısır’da duygulandıran buluşma! Gazzeli çocuklarla bir araya geldi

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İstanbul
Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, bu kez Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu. Umuda Koşanlar Derneği ile bölgedeki çalışmalarını sürdüren Özçelik, çocukların yaşadıklarını dinledi ve onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar, Özçelik’in sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi.
Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım faaliyetlerine ağırlık veren Gamze Özçelik, Mısır’da Gazzeli çocuklarla bir araya geldi. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’nin bölgedeki çalışmalarını yerinde takip eden Özçelik, savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklarla yakından ilgilendi.
Mısır’daki ziyaretinde çocukların yaşadıklarını dinleyen Özçelik, onların hikayelerine tanıklık etti. Eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrencilerle buluşan ünlü isim, tedavi gören çocukları da ziyaret etti. Gazzeli çocukların yaşadıklarını dinlerken duygusal anlar yaşayan Özçelik’in ziyareti, sosyal medyada da ilgi gördü.
Yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündeme gelen Gamze Özçelik, bu ziyaretiyle bir kez daha Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Umuda Koşanlar Derneği’nin bölgedeki faaliyetlerini takip eden Özçelik’in Mısır’dan paylaşılan görüntüleri, ziyaretin en dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
Gamze Özçelik, Mısır’da tedavi gören Gazzelilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Gazze’den ciddi hastalıklar ve ağır yaralanmalar nedeniyle Mısır’a gelen binlerce insanın bulunduğunu belirten Özçelik, hastaların ve ailelerinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.
“Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var.”
Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Özçelik, Gazzeli çocuklarla ve tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında onların hikayelerini dinleyen ünlü isim, bölgedeki insani yardım ihtiyacına dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.