Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşkını böyle dile getirdi! “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun"

Gamze Özçelik ve Reshad Strik aşklarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Reshad Strik, bu kez eşine yönelik duygusal ve samimi sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gamze Özçelik'in gülümsemesinin ruhunu aydınlattığını belirten Strik, onun güzel niyetini ve davranışlarını Rabbinden gelen bir lütuf ve bereket olarak gördüğünü ifade etti. Paylaşımını “Senin kralın” sözleriyle tamamladı. İşte Reshad Strik’ten Gamze Özçelik’e aşk dolu sözler

GAMZE ÖZÇELİK’E EŞİNDEN ANLAMLI PAYLAŞIM

7 Temmuz 2024 tarihinde Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik, özel yaşamından bazı anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Eşiyle birlikte geçirdiği anlara da yer veren Özçelik, paylaşımlarında sevgisini ve mutluluğunu dile getiriyor. Bu kez güzel oyuncuya eşi Reshad Strik’ten anlamlı ve aşk dolu bir mesaj geldi.

Strik, yaptığı paylaşımda Gamze Özçelik’in hayatındaki yerini anlatırken, onun gülümsemesinin ruhunu aydınlattığını ve güzel niyetini Rabbinden gelen bir lütuf olarak gördüğünü ifade etti. Eşine duyduğu minnettarlığı dile getiren Strik, bir başka paylaşımında ise Özçelik’i “Kraliçem” sözleriyle andı. Allah’a, kendisine en zor zamanlarda destek olan bir eş verdiği için şükrettiğini belirten Strik, mesajını “Senin kralın” sözleriyle tamamladı.

İşte Reshad Strik’in paylaşımı:

“To my wife,

MashaAllah, every breath with you in this life has been so sweet. You may never know the effect you have on me. When you smile you lighten my soul and the things you do and some things you say... crazy things 😆 Your ways... your beautiful niyah. They come to me as pure blessings for our rabb. Alhamdulillah for this ya rabbi.

I thank Allah for giving me a Queen to my kingdom, who is there as a support in the toughest times. May Allah guide us and keep us close to him, bless us with baraka, and never allow us to leave his path, as I will always make dua and thank Him for the gift of you.”

Türkçesi:

“ Eşime,

Maşallah, bu hayatta seninle aldığım her nefes çok tatlıydı. Üzerimdeki etkini belki de hiçbir zaman bilemeyeceksin. Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun ve yaptığın şeyler, söylediğin bazı şeyler... çılgınca şeyler 😆 Hallerin/tavırların... o güzel niyetin. Bunlar bana Rabbimizden katıksız birer lütuf/bereket olarak geliyor. Bunun için Elhamdülillah ya Rabbi.

En zor zamanlarda bir destek olarak yanımda duran, krallığıma bir Kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum. Allah bize hidayet versin, bizi Kendisine yakın tutsun, bizi bereketle mükafatlandırsın ve yolundan ayrılmamıza asla izin vermesin; çünkü ben her zaman dua edeceğim ve senin gibi bir hediye için O'na şükredeceğim. Senin kralın ❤️ “