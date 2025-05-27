Gassal dizisinde acı tesadüf! İlk önce Ferdi Tayfur daha sonra İlhan Şeşen

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin ikinci sezonu yayınlandı. Hande Soral ile Bayhan'ın dahil olduğu Gassal dizisinde tesadüfler de çok konuşuldu. Gassal dizisinde kullanılan şarkıların sahipleri peş peşe hayatını kaybetti, acı tesadüf seyircinin gözünden kaçmadı.

GASSAL'DA ACI TESADÜF

Gassal dizisinin ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 itibariyle izleyiciyle buluştu. Başrolde Ahmet Kural’ın olduğu dizi, ilk sezonuyla beğeni toplamıştı. İkinci sezonda iki önemli isim daha kadroya katıldı. Gassal dizisinde dikkat çeken bir diğer detay da müzikleri oldu.

Gassal dizisinin ilk bölümüne , Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkısı ‘İçim Yanar’ yorumu damga vurdu. O dönem hastanede tedavi altında Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gassal dizisinin ikinci sezonuna ait final bölümü yayınlandı. Bölümün en dikkat çeken kısımlarından biri, Popstar Bayhan’ın seslendirdiği ‘Bana Esmeyi Anlat’ şarkısı oldu. İkinci sezonda da en çok dikkat çeken şarkılardan biri müziğin sözleri ise dün hayatını kaybeden İlhan Şeşen'e ait.