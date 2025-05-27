Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. 70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

DEVLET DEVRİM HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başlayan oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.