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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim 81 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada ölüm nedenine yer verilmedi.

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Oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:25

Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. 70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

DEVLET DEVRİM HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başlayan oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti
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Sıkça Sorulan Sorular

DEVLET DEVRİM KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1971'de evlendikten sonra sahne yaşamını noktaladı. 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadını oynadı. Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi.
ETİKETLER
#oyuncu
#nebahat çehre
#türk sineması
#türkiye sineması
#Devlet Devrim
#Ölümsüzler
#Çiçeksiz Bahçe
#Orhan Günşiray
#Magazin
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