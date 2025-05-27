İstanbul
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim 81 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada ölüm nedenine yer verilmedi.
Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. 70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.
Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başlayan oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.