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 | Dilek Ulusan

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki serpme kahvaltı fiyatı ortaya çıktı

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündemde. Bir kullanıcı Mehmet Şef'in restoranına giderek serpme kahvaltıyı ve fiyatlarını paylaştı.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki serpme kahvaltı fiyatı ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 09:27

Yeni sezonda da MasterChef yarışmasında jüri üyesi olarak yer alacak Mehmet Yalçınkaya, son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündemde. Sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz gün yemek fiyatlarıyla çok konuşulan Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki serpme kahvaltıyı denedi ve fiyatları takipçileriyle paylaştı.

KİŞİ BAŞI SERPME KAHVALTI 900 TL

Sosyal medyada yapılan paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltının içerikleri ve fiyatı da yer aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 900 TL. Serpme kahvaltı fiyatını görenler ikiye bölündü. Kimileri uygun bulurken, kimileri ise fazlasıyla pahalı buldu.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki serpme kahvaltı fiyatı ortaya çıktı

İKİ MANTI 700 LİRA

Daha önce de bir kullanıcı menüde yer alan keşli mantı porsiyonu paylaşarak fiyatının 700 TL’ye satıldığını belirtmişti. Tabağın içinde iki büyük parça mantı yer alıyor. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise “Serseri” adlı yemek oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu özel tabak, 1550 TL’lik fiyatıyla tartışmaların odağı haline geldi.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki serpme kahvaltı fiyatı ortaya çıktı
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