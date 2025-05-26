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 | Dilek Ulusan

Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı! Kilo vermesinin sırrını paylaştı

Şarkıcı Işın Karaca 6 ayda 20 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz gün düğüne katılan Işın Karaca'yı görenler tanımakta güçlük çekti.

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Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı! Kilo vermesinin sırrını paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:18

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son altı ayda verdiği 20 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, dün gece katıldığı bir düğün organizasyonunda sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Kenan Doğulu ile birlikte performans sergileyen Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

IŞIN KARACA'YI SEYİRCİLER TANIYAMADI

Işın Karaca, zayıflamasının ardından ilk kez canlı performans sergiledi. Sanatçıyı görenler gözlerine inanamazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Işın Karaca olduğunu bilmesem tanıyamazdım" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı! Kilo vermesinin sırrını paylaştı

Geçtiğimiz ay bir konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Karaca, 6 ayda 20 kilo vermesinin sırrını vermiş ve "Yemeyince oluyormuş" sözleriyle özetlemişti. Karaca, "Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli. Her şey doktor kontrolünde ilerliyor. Balık yağı ve magnezyum takviyesi kullanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı! Kilo vermesinin sırrını paylaştı
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