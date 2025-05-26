Işın Karaca'yı görenler tanıyamadı! Kilo vermesinin sırrını paylaştı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son altı ayda verdiği 20 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, dün gece katıldığı bir düğün organizasyonunda sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Kenan Doğulu ile birlikte performans sergileyen Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

IŞIN KARACA'YI SEYİRCİLER TANIYAMADI

Işın Karaca, zayıflamasının ardından ilk kez canlı performans sergiledi. Sanatçıyı görenler gözlerine inanamazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Işın Karaca olduğunu bilmesem tanıyamazdım" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz ay bir konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Karaca, 6 ayda 20 kilo vermesinin sırrını vermiş ve "Yemeyince oluyormuş" sözleriyle özetlemişti. Karaca, "Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli. Her şey doktor kontrolünde ilerliyor. Balık yağı ve magnezyum takviyesi kullanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.