Gelinim Mutfakta kaynana Suzan'dan şoke eden evlilik şartı! Fatoş'tan istekleri pes dedirtti

Gelinim Mutfakta'da bugün Suzan Hanım'dan şoke eden bazı istekler geldi. Yarışmanın dikkat çeken gelini Fatoş'un oğlu Ali'yle evlenmesini kesinlikle istemeyen Suzan Hanım, oğlu Ali'nin kız isteme merasimini öğrenince ortalığı ayağa kaldırmıştı. Gelinim Mutfakta'da bugün Suzan Hanım, Fatoş ve oğlu Ali'nin evlenmesine izin vermek için şartlar koştu. Suzan Hanım'ın Fatoş'tan istekleri ise pes artık dedirtti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 16:37

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım ve Fatoş arasında tansiyon inmek bilmiyor. Suzan Hnaım'ın oğlu Ali Bey, bir önceki bölüm stüdyoya gelmiş, anne ve oğul ilk defa yüzleşmişti. 1 yıldır oğluna hasret olan Suzan Hanım, gözyaşları içerisinde oğlu Ali'nin elini bir dakika bırakmamıştı. Ancak stüdyoya gelerek annesine ateş püsküren Ali Bey, Fatoş'la evlenmek istediğini ve kız isteme merasiminde annesinin de olması gerektiğini söylemişti. Suzan Hanım ise buna şiddetle karşı gelerek, 'Benim için artık Ali bitmiştir' dedi. Tüm bu olaylar sonrasında Gelinim Mutfakta'da bugün Suzan Hanım ve Fatoş arasında ipler tamamen koptu. Suzan Hanım, oğlu Ali ve Fatoş'un evlenmesi için gelininden dikkat çeken isteklerini bir bir sıraladı. İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışmasında Suzan Hanım ve Fatoş arasındaki gerilim, Suzan Hanım'ın oğlu Ali ile Fatoş'un evlenmesi durumunda Fatoş'tan şoke eden isteklerde bulunmasıyla doruk noktasına ulaştı.
Suzan Hanım, oğlu Ali ve Fatoş'un evlenmesi için Fatoş'tan, oğlunun üzerine ev almasını ve o evde kendisinin oturmasını, ayrıca araba ve başlık parasını da istediğini belirtti.
Suzan Hanım daha önce de Fatoş'u okumadığı, köyde yaşadığı ve iki çocuğunun olduğu gerekçeleriyle oğlu Ali'ye layık görmediğini dile getirmişti.
Ali Bey, annesi Suzan Hanım'a gelerek Fatoş'la evlenmek istediğini ve kız isteme merasimine annesinin de katılmasını istemişti.
Suzan Hanım, bu isteklere karşı çıkarak 'Benim için artık Ali bitmiştir' demişti.
9 Nisan Perşembe bölümünde çeyrek altını Cansu kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA SUZAN'DAN ŞOKE EDEN EVLİLİK ŞARTI

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün çeyrek altın dağıtan Gelinim Mutfakta'da bugün gerilim zirve yaptı.

Kayınvalide Suzan Hanım, Fatoş'u gelin olarak istemediğini daha yarışmaya geldiği ilk gün, milyonlara duyurmuştu. Fatoş'u oğlu Ali'ye layık görmeyen Suzan Hanım, gerekçe olarak Fatoş'un okumadığını, köyde yaşadığını ve iki çocuğunun olmasını ileri sürdü.

Aynı zamanda nişanlısı Ali'den 7 yaş büyük olan Fatoş, ne yaparsa yapsın, kayınvalidesinin kalbine giremedi. Yaşananlara ve ekranlara gelen tartışmalara daha fazla dayanamayan Suzan Hanım'ın oğlu Ali Bey, stüdyoya geldi.

Fatoş'la evlenmeye karar verdiklerini ve kız isteme gününden annesinin de yanında olmasını söyledi. Suzan kaynana duydukları karşısında çılgına dönerken, kayınvalideden dikkat çeken hamle, 9 Nisan Perşembe bölümünde geldi. Suzan Hanım, Fatoş'u gelin olarak almak için şoke eden isteklerini bir bir sıraladı.

FATOŞ'TAN İSTEKLERİ PES DEDİRTTİ

Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım'ın Fatoştan istekleri duyanları şoke etti. 'Oğlumu çok seviyorsa, oğlumun üzerine ev alacak ve o evde ben oturacağım. Araba da istiyorum.

Benim oğlumun geleceğini çaldı. Eğer oğlum Fatoş'un peşine gitmeseydi, zaten ev de alırdı, araba da diyerek' bu isteklerinde çok haklı olduğunu savundu. 'Başlık da alırım' diyen Suzan Hanım, ekran başındakilere de pes artık dedirtti.

GELİNİM MUTFAKTA 9 NİSAN 2026 ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

'da bugün çeyrek altın kazanan gelin Cansu oldu. İşte puan tablosu

Cansu - 18

Tuğba - 14

Alime - 11

Cansu - 0 ( -4 ceza)

