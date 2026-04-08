Kanal D'nin yılardır ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da büyük değişiklikler yaşanıyor. Yarışmanın baştan sona formatı değişirken, bu yenilik yarışmacıların da kaderini tamamen etkileyecek. Aslı Hünel'in 'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla sunacağı yarışmada efsane gelinler tek tek geri dönüyor. Peki Gelinim Mutfakta'da Alime mi yarışmadan ayrılacak? Gelinim Mutfakta'da kim gidecek, kim kalacak? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kim? İşte sosyal medyayı kasıp kavuran Gelinim Mutfakta'ya dair merak edilenler...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'dan Alime ayrılıyor mu? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kim? Kanal D'nin popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunacağı 'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla yeni bir formata geçiyor ve eski şampiyon yarışmacılar geri dönüyor. Programın formatı değişirken, Alime ve Cansu'nun yarışmadan ayrılacağı yönünde bilgiler bulunuyor. Yeni formatta, 3. sezon şampiyonları Aysun ve Nurten Kuşatan ile 5 sezona damga vuran Hatice ve Hüsniye Karabulut yarışacak. Geçmiş dönemlerin dikkat çeken kayınvalidelerinden Nuray Gülap, Tuğba'nın kayınvalidesi olarak yarışmaya dahil oluyor. Tuğba'nın kayınvalidesi Süheyla Hanım'ın yarışmadan ayrılacağı da belirtiliyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN ALİME AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranlarında altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni formatının duyurulmasıyla beraber heyecan resmen ikiye katlandı.

Yarışmanın dikkat çeken gelini Tuğba, kayınvalidesi Süheyla Hanım'la yaşanan gerginliklerden sonra daha fazla onunla devam edemeyeceğini söyledi. Yarışmadan bir iki bölüm sonrasında ayrılacağı düşünülen Süheyla Hanım'ın ne şekilde ve nasıl ayrılacağı ise muamma.

Bununla beraber yarışmaya bazı gelinlerinde veda edeceği gündemde. Gelen bilgiler, Alime ve Cansu'nun yarışmadan ayrılacağı yönünde. Fragman detaylarında da Alime stüdyoda görünmezken, 3 masanın da boşta olduğu ve yeni yarışmacıları beklediği açıkça görünüyor.

Alime'yle birlikte Cansu'nun da Gelinim Mutfakta serüveninin biteceği düşünülüyor. Fatoş ve Suzan Hanım için Gelinim Mutfakta izleyicisi meraklı bekleyişini ise sürdürmekte. Şu an için Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak yarışmacılar net olarak açıklanmasa da Alime ve Cansu'nun vedası güçlü bir ihtimal.

GELİNİM MUTFAKTA'DA YENİ YARIŞMACILAR KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında yeni yarışmacılar da şimdiden merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta'da hangi isimler yarışacak?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da daha önce yarışmış 2 şampiyon da stüdyoda Pazartesi günü itibarıyla yerini alacak. Efsanelerin yeniden altın kazanmak için geldiği Gelinim Mutfakta'da rekabet bu defa oldukça zorlu geçecek.

'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla duyurulan yarışmanın yeni formatında, 3. sezon şampiyonları Aysun ve Nurten Kuşatan yer alırken, 5 sezona damga vuran Hatice ve Hüsniye Karabulut da programa dahil oluyor. Gelinim Mutfakta'da kollarını altınlarla dolduran bu isimlerin, yeni sezonda nasıl bir performans sergileyecekleri ise şimdiden merak ediliyor.

NURAY GÜLAP TUĞBA'NIN KAYINVALİDESİ OLARAK GELİNİM MUTFAKTA'DA

Gelinim Mutfakta'dan Süheyla Hanım'ın ayrılması sonrası yarışmaya geçmiş dönemde Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Nuray Hanım da dahil oluyor. Nuray Gülap, bu defa yarışmaya Tuğba'nın kayınvalidesi olarak dahil oluyor.