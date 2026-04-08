Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'dan Alime ayrılıyor mu? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kim?

Gelinim Mutfakta'da şu sıralar büyük hareketlilik yaşanıyor. Kanal D ekranlarının altın dağıtan yarışma programı heyecanı zirve yapacak gibi görünüyor. Gelinim Mutfakta yeni formatı sosyal medyada gündem olurken, yarışmaya kimin veda edeceği ve hangi yarışmacıların Gelinim Mutfakta'ya dahil olacağı büyük merak konusu. İşte Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak ve Gelinim Mutfakta'ya katılacak sürpriz isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 21:49

Kanal D'nin yılardır ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da büyük değişiklikler yaşanıyor. Yarışmanın baştan sona formatı değişirken, bu yenilik yarışmacıların da kaderini tamamen etkileyecek. Aslı Hünel'in 'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla sunacağı yarışmada efsane gelinler tek tek geri dönüyor. Peki Gelinim Mutfakta'da Alime mi yarışmadan ayrılacak? Gelinim Mutfakta'da kim gidecek, kim kalacak? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kim? İşte sosyal medyayı kasıp kavuran Gelinim Mutfakta'ya dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'nin popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunacağı 'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla yeni bir formata geçiyor ve eski şampiyon yarışmacılar geri dönüyor.
Programın formatı değişirken, Alime ve Cansu'nun yarışmadan ayrılacağı yönünde bilgiler bulunuyor.
Yeni formatta, 3. sezon şampiyonları Aysun ve Nurten Kuşatan ile 5 sezona damga vuran Hatice ve Hüsniye Karabulut yarışacak.
Geçmiş dönemlerin dikkat çeken kayınvalidelerinden Nuray Gülap, Tuğba'nın kayınvalidesi olarak yarışmaya dahil oluyor.
Tuğba'nın kayınvalidesi Süheyla Hanım'ın yarışmadan ayrılacağı da belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN ALİME AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranlarında altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni formatının duyurulmasıyla beraber heyecan resmen ikiye katlandı.

Yarışmanın dikkat çeken gelini Tuğba, kayınvalidesi Süheyla Hanım'la yaşanan gerginliklerden sonra daha fazla onunla devam edemeyeceğini söyledi. Yarışmadan bir iki bölüm sonrasında ayrılacağı düşünülen Süheyla Hanım'ın ne şekilde ve nasıl ayrılacağı ise muamma.

Bununla beraber yarışmaya bazı gelinlerinde veda edeceği gündemde. Gelen bilgiler, Alime ve Cansu'nun yarışmadan ayrılacağı yönünde. Fragman detaylarında da Alime stüdyoda görünmezken, 3 masanın da boşta olduğu ve yeni yarışmacıları beklediği açıkça görünüyor.

Alime'yle birlikte Cansu'nun da Gelinim Mutfakta serüveninin biteceği düşünülüyor. Fatoş ve Suzan Hanım için Gelinim Mutfakta izleyicisi meraklı bekleyişini ise sürdürmekte. Şu an için Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak yarışmacılar net olarak açıklanmasa da Alime ve Cansu'nun vedası güçlü bir ihtimal.

GELİNİM MUTFAKTA'DA YENİ YARIŞMACILAR KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında yeni yarışmacılar da şimdiden merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta'da hangi isimler yarışacak?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı 'da daha önce yarışmış 2 şampiyon da stüdyoda Pazartesi günü itibarıyla yerini alacak. Efsanelerin yeniden altın kazanmak için geldiği Gelinim Mutfakta'da rekabet bu defa oldukça zorlu geçecek.

'Gelinim Mutfakta Sultanlar' adıyla duyurulan yarışmanın yeni formatında, 3. sezon şampiyonları Aysun ve Nurten Kuşatan yer alırken, 5 sezona damga vuran Hatice ve Hüsniye Karabulut da programa dahil oluyor. Gelinim Mutfakta'da kollarını altınlarla dolduran bu isimlerin, yeni sezonda nasıl bir performans sergileyecekleri ise şimdiden merak ediliyor.

NURAY GÜLAP TUĞBA'NIN KAYINVALİDESİ OLARAK GELİNİM MUTFAKTA'DA

Gelinim Mutfakta'dan Süheyla Hanım'ın ayrılması sonrası yarışmaya geçmiş dönemde Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Nuray Hanım da dahil oluyor. Nuray Gülap, bu defa yarışmaya Tuğba'nın kayınvalidesi olarak dahil oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'nın yeni formatında altın yağacak! Büyük ödülü duyan kulaklarına inanamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da Alime ve Fatoş birbirine girdi! Ekipten acil müdahale geldi
ETİKETLER
#Gelinim Mutfakta
#Yeni Format
#Alime
#Yeni Yarışmacılar
#Efsane Gelinler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.