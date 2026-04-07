Magazin
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'da Alime ve Fatoş birbirine girdi! Ekipten acil müdahale geldi

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00'da yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün resmen kıyamet koptu. İki gelin aniden birbirine girdi, hem stüdyodakiler hem de ekran başındakiler adeta şoka girdi. Ekibin acil müdahalesiyle dahi sor ayrılan yarışmacıların neden birbirine girdiği ise merak konusu oldu. Peki Alime ve Fatoş arasında ne yaşandı? İşte Gelinim Mutfakta'da tansiyonu tavan yapan olayın tüm ayrıntıları...

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 20:55
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 21:00

Gelinim Mutfakta'da bugün gerilim ekran başındaki izleyiciyi hayrete düşürdü. Alime ve Fatoş arasında yaşanan , Gelinim Mutfakta ekibinin müdahalesiyle daha da büyümeden sona erdi. Peki Alime ve Fatoş neden kavga etti? Alime Fatoş'a ne dedi, Fatoş neden Alime'nin üzerine yürüdü? İşte Gelinim Mutfakta'da bugün Alime ve Fatoş arasında yaşanan olaya dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta programında Alime ve Fatoş arasında yaşanan tartışma, sunucu müdahalesiyle sona erdi.
Alime'nin 'Kayınvaliden seni gelin olarak istememekte o kadar haklı ki' demesiyle başlayan tartışma sonrası Fatoş, Alime'nin üzerine yürüdü.
Olaylar sonrası kayınvalide Suzan Hanım, gelini Fatoş'a sahip çıkarak 'Bundan sonra ben gelinimin dağ gibi arkasındayım' dedi.
Alime, Fatoş'un geldiği günden beri kendisini hedef aldığını iddia etti.
Fatoş ise Alime'nin kendisini en hassas yerinden tahrik ettiğini söyleyerek davranışının sebebini açıkladı.
7 Nisan Salı günü çeyrek altını Fatoş kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME VE FATOŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Kanal D'nin fenomen programı Gelinim Mutfakta'da izleyicinin yüreğini ağzına getiren olaylar yaşandı.

Alime ve Fatoş stüdyoda yemek yaparken birbirine sert sözlerle yüklendi ve hemen sonrasında Fatoş, Alime'nin yanına doğru bir hışımla yürüdü.

Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise Alime'nin 'Kayınvaliden seni gelin olarak istememekte o kadar haklı ki' demesiyle başladı. Karşılıklı bağırmalar sonrası ekip stüdyoya girdi ve ikiliyi güç bela ayırdı.

EKİPTEN ACİL MÜDAHALE GELDİ

Gelinim Mutfakta'da Alime ve Fatoş arasında yaşanan bu olay, Aslı Hünel tarafından masaya yatırıldı. Kayınvalide Suzan Hanım, yaşanan bu olaylar sonrası gelini Fatoş'a sahip çıkarak; 'Ben gelinime kızarım, bağırırım ya da istemem.

Ama bir başkası bunu söyleyemez. Bundan sonra ben gelinimin dağ gibi arkasındayım' diyerek herkesi şoke etti. Alime, bu olayın ilk günden beri başına geldiğini ve Fatoş'un geldiği günden beri kendisini hedef aldığını söyledi. Fatoş ise Alime'nin kendisini en hassas yerinden tahrik ettiğini söyleyerek, yaptığı davranışın sebebini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2026 SALI ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

'da bugün çeyrek altın kazanan isim Fatoş oldu. İşte Gelinim Mutfakta 7 Nisan Salı puan tablosu...

Fatoş - 18

Cansu - 17

Tuğba - 15

Alime - 7

